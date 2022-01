Homem estupra menina de sete anos e acaba preso com revólver

A Polícia Militar foi acionada nesta quarta-feira (19), após uma mãe descobrir que a filha de sete anos havia sido abusada por um vizinho da avó da criança. O caso aconteceu no município de Ponta Porã – distante 329 quilômetros de Campo Grande – onde o suspeito acabou preso com um revólver 38.

Conforme o Dourados News, a mãe informou aos policiais que saiu e deixou a filha na casa da avó que mora ao lado da casa do suspeito. Quando a mãe da menina retomou a filha foi ao seu encontro e pediu para tomar banho, momento que notou um sangramento nas partes intimas da criança. Ao perguntar a criança o que havia acontecido, ela respondeu que o vizinho havia pego ela a força, tapado a boca e cometido a violência.

Ao tomar conhecimento da agressão, a mãe da criança se deslocou até o Batalhão da Policia Militar, onde denunciou o ocorrido.

A Polícia acompanhada da mãe da vítima foi até o endereço do autor, que foi encontrado sentado no local, uma conveniência existente na frente da casa dele. Com autorização do homem, os policiais fizeram uma busca no interior da residência, onde localizamos no guarda-roupa, um revólver calibre 38, marca Amadeo Rossi, municiado com munições intactas, sendo duas da marca winchester, duas blaser e duas federal.

Diante dos fatos o homem foi detido e encaminhado juntamente com a criança até o Hospital Regional de Ponta Porã, onde em exames preliminares realizado pelo médico de plantão, foi constatado a conjunção carnal.

O suspeito foi encaminhado para a DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), sem lesões corporais, junto com a arma e as munições para as demais providências que o caso requer. A comunicante e a vítima permaneceram no hospital até o momento da confecção desta ocorrência.