Homem é preso após esfaquear jovem no Terminal Guaicurus

Na noite desta ultima terça-feira (25), Esmeraldo Salina Ferreira, de 47 anos, foi preso em flagrante no início, após esfaquear um jovem, conhecido como Matheus, no Terminal Guaicurus, no bairro Universitário, em Campo Grande. O ataque ocorreu após uma discussão dentro do transporte coletivo.

De acordo com o boletim de ocorrência, Esmeraldo estava alterado e começou a xingar as mulheres no ônibus da linha 087 – Terminal General Osório/Guaicurus. Uma pessoa que estava no transporte, pediu para que ele parasse, mas isso fez com que ele ficasse mais agressivo. Matheus tentou intervir na situação. Ao descer do ônibus, o jovem foi golpeado no pescoço por Esmeraldo.

Matheus foi socorrido por uma testemunha que ajudou a levá-lo até a UPA Universitário, próxima ao terminal. Enquanto isso, um guarda municipal e outra testemunha localizaram Esmeraldo e o prenderam.

Esmeraldo negou a posse da faca em seu depoimento, mas o objeto foi encontrado e levado à delegacia junto com ele. A esposa do suspeito estava no ônibus e presenciou os xingamentos e a discussão.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio qualificado e ameaça.

