Homem é executado a tiros em plena luz do dia

Um motorista, identificado como Matheus Pompeu Dias, de 40 anos, foi abordado por um motociclista na manhã desta quinta-feira (21) e executado a tiros em plena luz do dia. O crime aconteceu na Av. Ana Rosa Castilho Ocampos, no Jardim Montevidéu.

Conforme apurado pela reportagem, o homem passava em frente à Amamsul quando o motociclista parou ao lado dele e efetuou os disparos. Logo após os disparos, um veículo parou atrás do carro da vítima. O motorista era um policial à paisana, que conseguiu derrubar o autor e prendê-lo.

Outro policial que estava na Amamsul prestou os primeiros socorros no local à vítima, mas esta não resistiu e acabou vindo a óbito.

Segundo as informações fornecidas pelo Tenente-Coronel Rigoberto Rocha, tanto Matheus quanto o autor têm uma extensa ficha criminal. O atirador, conhecido por ser matador de aluguel, tem passagens por três homicídios, além de uma por tráfico de drogas. A vítima é fichada por homicídio e estupro de vulnerável.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais