Homem é esfaqueado pelo amigo após bebedeira na Capital

Homem de 27 anos foi esfaqueado após uma discussão com a esposa e um amigo, nesta madrugada de sábado (8), por volta das 4h10, no Jardim Canguru, em Campo Grande. Os dois homens estavam bebendo quando a discussão começou.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava bebendo com o amigo já tinha um tempo, quando começou a discutir com a esposa. O amigo foi até sua casa, pegou uma faca, voltou até o local que estava bebendo e deu uma facada na área abdominal da vítima que foi encaminhada para a Santa Casa, consciente mas com ferimento grave.

O suspeito do crime não foi encontrado e a esposa acompanhou o marido até o hospital, após ajuda de vizinhos.