Homem é esfaqueado dentro de transporte coletivo em Campo Grande

Na noite de ontem (25), um homem, não identificado, foi esfaqueado dentro de transporte coletivo da linha 073, na região do Bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.

De acordo com informações, a suspeita é que o irmão da vítima tenha desferido os golpes, visto que ele também estava no ônibus e ambos estavam discutindo antes do ocorrido.

A PM (Polícia Militar), GCM (Guarda Civil Metropolitana), Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros Militar foram acionados.

O homem foi socorrido consciente e orientado e encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Coronel Antonino.

O familiar da vítima fugiu do local e os policiais realizaram buscas para encontrá-lo.