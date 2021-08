Homem é assassinado a tiros em bairro da Capital

Um homem de 35 anos foi assassinado com seis tiros nesta quarta-feira (25) na rua Salinas, localizada no bairro Jardim Autonomista em Campo Grande. De acordo com as primeiras informações, duas pessoas executaram o crime e são procuradas pela polícia. Até o momento não se sabe o que provocou o homicídio.

A vítima estava acompanhada da namorada no momento em que foi alvejada pelos autores, que se aproximaram em uma motocicleta, um deles desceu e efetuou os disparos. A mulher tentou impedir, mas foi agredida.

Pelo menos quatro equipes da Polícia Militar percorrem a região em busca dos autores.

Com informações de Itamar Buzzata

