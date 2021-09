Homem atira na frente de viatura, colide em árvore e vai preso

Um homem de 27 anos foi preso em flagrante durante a madrugada deste sábado (18), após atirar na frente de uma viatura da polícia, tentar fugir e colidir com uma árvore. O fato ocorreu no município de Corumbá, cidade a 426 quilômetros de Campo Grande. Conforme o boletim de ocorrência, policiais faziam rondas pelo bairro Cristo Redentor quando tentaram abordar pessoas que estavam em uma aglomeração, com som alto.

O rapaz que estava ao lado de uma carro HB20, ao ver a viatura, sacou um revólver e fez disparos para o alto. Em seguida, entrou no carro fugindo em alta velocidade. Na ocasião, os miliares deram ordem de parada, mas o homem não obedeceu e disparos contra os pneus do veículo foram feitos, mas o rapaz continuou em fuga até bater contra uma árvore e ser preso.

(Da redação com informações de Itamar Buzzatta)