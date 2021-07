Homem apanha após conversar com mulher em bar

Homem de 39 anos foi vítima de agressões de um grupo no bar do Jardim Santa Emília na madrugada deste domingo (25). As agressões começaram por volta das 1h50 após o homem conversar com uma mulher comprometida. Essa mulher estava acompanhada por um dos autores da agressão.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a vítima chegou a entrar na casa de uma outra pessoa para poder fugir do grupo de homens. A Polícia Militar foi acionada e o homem foi encaminhado para um posto de saúde no bairro Tiradentes.

O caso foi registrado como Lesão Corporal Dolosa na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol.

