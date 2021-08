Helicóptero recheado com cocaína cai no Pantanal; vídeo

Dono da aeronave disse que vendeu o helicóptero para uma pessoa de Mato Grosso do Sul

Um helicóptero que levava 278,5 kg’s de cocaína caiu na região do Pantanal no último final de semana. A aeronave, modelo Robinson R-44, foi encontrada domingo (1) com nenhum ocupante numa fazenda do município de Poconé, em Mato Grosso.

Segundo informações oficiais, agentes da PF (Polícia Federal), com apoio da Polícia Militar do Mato Grosso, vasculharam um raio de 10 km e não encontraram o piloto do helicóptero ou outros suspeitos do tráfico. Também não foram achados vestígios de pessoas feridas.

A droga avaliada em quase R$ 7 milhões, estava acondicionada em malotes que ficaram espalhados ao redor da aeronave acidentada. A droga foi levada à superintendência da Polícia Federal de Mato Grosso, em Cuiabá, que vai investigar o caso.

De acordo com a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o helicóptero está registrado em nome de Ronney José Barbosa Sampaio, um policial civil do Distrito Federal (DF). Rooney disse que vendeu o helicóptero em maio deste ano a uma pessoa de Mato Grosso do Sul. No entanto, o comprador não teria feito a transferência para seu nome.

A PF informou que o helicóptero se acidentou em uma rota do tráfico internacional de drogas que vinha sendo monitorada, com apoio da FAB (Força Aérea Brasileira) e do Gefron (Grupo Especial de Segurança na Fronteira.

Final de semana

No sábado, 31, a operação da PF, com apoio do Gefron e da FAB, apreendeu uma aeronave modelo Cessna com 324 quilos de cocaína, na região de Colniza, em Mato Grosso. Acesse também: Acesse também: Metade da bancada federal de MS é contra voto impresso

(Com informações Estadão Conteúdo com G1)

Confira mais notícias no Jornal Impresso