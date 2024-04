Habitação e água potável para indígenas são temas discutidos em visita de Lula

Durante a cerimônia, presidente fez a proposta a Eduardo Riedel de comprar terras no município de Dourados

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou em Campo Grande para acompanhar a primeira exportação de carne bovina para a China. A visita, ocorreu ontem (12) no frigorífico JBS e marcou a primeira vinda do presidente a MS em seu terceiro mandato. Durante a cerimônia, Lula aproveitou a solenidade e fez uma proposta ao governador do Estado, Eduardo Riedel, de comprar terras aos indígenas que moram na região de Dourados.

“A primeira vez que estamos aqui, vamos fazer uma proposta para você, vamos comprar em sociedade uma terra para gente salvar aqueles guaranis que vivem ali perto de Dourado na terra”, propôs Lula ao governador Eduardo Riedel. Ainda, Lula enfatizou o compromisso do governo federal em colaborar na compra e cuidado das terras, garantindo que os indígenas possam viver dignamente. “O governo federal será parceiro na compra e no cuidado para que que eles voltem a viver dignamente do jeito que eles já fizeram. O que eles não podem é ficar na beira da estrada, medigando o desejo da liberdade. Tá feito, governador? Você pode me telefonar a hora que você encontrar essas terras para comprarmos”, reforçou Lula.

O presidente ressaltou também a importância de não deixar as comunidades à margem da sociedade, reiterando o compromisso em garantir o direito à defesa e respeito pelos povos indígenas. “Vamos comprar essas terras e vamos fazer o que precisa ser feito para dar aqueles indígenas o direito à defesa que eles perderam por falta de trato e respeito por eles”, concluiu.

Réplicas

Durante a cerimônia, acompanhado pelo governador de Mato Grosso do Sul, da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro e do embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao. Além dos deputados federais Vander Loubet (PT), Camila Jara (PT), Geraldo Resende (PSDB), Dagoberto Nogueira (PSDB) e o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP), entre outros deputados do PT. Geraldo Resende (PSDB) aproveitou a proposta de Lula e fomentou sua preocupação com a questão da água potável nas comunidades indígenas, cobrando ações concretas do governo nesse sentido.

“O governo tem um compromisso com as comunidades indígenas, muito veiculado na imprensa, então esse compromisso tem que ser concretizado. Já tem mais de 30% do mandato do presidente, e nós precisamos resolver, porque isso aí é um direito humano, a água potável é direito humano, então nós temos que tratar muito bem e sair do discurso para prática”, enfatizou o deputado.

Geraldo Rezende ainda frisou, para além da saúde, sobre a precariedade da educação indígena. “Os piores indicadores na área de educação do Brasil são nas comunidades indígenas. Já provoquei o ministro Camilo Santana e a Izolda Cela para que eles possam fazer o que fizeram no Ceará, nas comunidades indígenas. Não vou descansar e nem vou deixar de verbalizar o meu inconformismo com essa situação”, asseverou.

No decorrer da solenidade, na qual se discutiram várias questões, em resposta ao presidente Lula e ao deputado Geraldo Resende, Eduardo Riedel conclui a discussão sobre reassentamento das famílias indígenas guaranis, destacando o projeto desenvolvido com o Sebrae para as comunidades.

“Quando falamos que o Mato Grosso do Sul vai crescer sem deixar ninguém para trás, o Décio Lima, Diretor-Presidente do Sebrae, está ali. Eles estão indo às comunidades indígenas para lançar uma parceria Sebrae nacional, Sebrae estadual e governo do estado, que vai levar curso de empreendedorismo a todas as nossas comunidades indígenas espalhadas no território sul-mato-grossense. É assim que não vamos deixar ninguém para trás!”, replicou Riedel entre agradecimentos ao presidente e sua equipe.

Com informações de Ana Cavalcante e Inez Nazira

