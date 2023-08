Há uma semana do Festival de Bonito, hotéis já estão com 100% de reservas

São esperados 10 mil turistas no município nos cinco dias de evento

O Festival de Inverno de Bonito 2023 já tem movimentado a rede hoteleira da Capital do Ecoturismo. Alguns hotéis estão com 100% de lotação. O evento será realizado entre os dias 23 e 27.

A expectativa é receber, aproximadamente, 10 mil turistas no período do festival. De acordo com o relatório de visitação disponibilizado pela Prefeitura Municipal de Bonito, até o momento, tem, pelo menos, 2.022 vouchers de passeios comprados.

É com música, literatura, sustentabilidade, dança e teatro que o evento, que traz o slogan “Ciclos Espetaculares Esperam Você”, deve encantar moradores locais e turistas que passam pela cidade no mês de agosto. Dentre as atrações, além de artistas regionais – selecionados em chamamento público, estão também atrações nacionais.

O evento impulsiona a economia local, com previsão de gerar inúmeros empregos diretos e indiretos na cidade, que tem aproximadamente sete mil leitos de hotéis e 100 restaurantes e bares. Além da cidade de Bonito, o evento deve movimentar ainda cidades próximas, como Jardim, Bodoquena e Porto Murtinho, com previsão de ocupação dos hotéis em 30%, com reflexo também nos restaurantes e atrativos turísticos.

Rede hoteleira em Bonito

Segundo o gerente comercial do Marruá Hotel, Alef Marcondes, para os dias do Festival de Inverno de Bonito, a lotação já está em 100%. Para não perder a clientela, a estratégia utilizada é manter uma lista de espera caso haja cancelamentos. “São muito raros, até o momento não tivemos nenhum [cancelamento]. No ano passado, também estivemos em 100% de lotação para o período do festival. Este ano, porém, lotamos um pouco mais rápido. Em meados de julho, já não haviam vagas para o Festival de Inverno, que ocorre em agosto”, pontuou o gerente.

Marcondes afirma também que o que leva as pessoas a preferirem se hospedar em hotel são os serviços diferenciados que o estabelecimento pode proporcionar. “Um bom café da manhã, serviço de alimentação e bebidas completo, boa estrutura e bom atendimento. Também nossas arrumações, que sempre contém um mimo com as toalhas, montamos em formato de bichinhos e os clientes adoram”, destacou.

O dono de dois hotéis em Bonito, que preferiu não se identificar, explica que a data tem trazido grande procura e, consequentemente, uma alta demanda. Os dois hotéis que administra estão lotados para a data.

“Tenho como estratégia trabalhar com previsibilidade. Assim, não me oriento por eventos e nossas estratégias estão voltadas a converter vendas com 90 dias de antecedência ou mais. Não posso dizer que o evento em si não me afeta, acredito, sim, ter um percentual em minha ocupação, estimando ser algo entre 35% e 45%, de pessoas que estarão conosco, com foco no evento em si. Os demais clientes são pessoas que vieram para Bonito para passeios e atrações que acabarão sendo contemplados também com o festival”, argumenta.

O administrador hoteleiro explica, também, que os empreendimentos buscam um atendimento que seja o mais próximo possível dos clientes. No entanto, é perceptível o comportamento do consumidor que vem, sobretudo, por meio de portais e agências on-line. “Buscamos entender o comportamento de compra do brasileiro. Fazemos acordos e estamos nos principais sites e mídias de empresas que oferecem viagens no Brasil, citando, dentre muitas: Booking, Decolar e CVC. Atualmente, nas empresas que administro, o percentual de procura terceirizada está entre 65% a 80%, conforme a época. Quando somos acessados por eles, fazemos o possível para fazer sua reserva, mas, atualmente, o comportamento de compra destes é por meio destes portais e agências on-line”, explica.

Por Julisandy Ferreira – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

