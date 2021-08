Guardador danifica carro e ameaça dar pedrada na polícia

Guardador de carros terminou preso na tarde desta sexta-feira (27) após dar socos no capô do veículo de um motorista. O caso ocorreu entre as ruas 14 de Julho e Mato Grosso, em Campo Grande.

O Estado Online realizou uma live e conversou com o cabo do 1º Batalhão da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Edimar, que acompanhou a ocorrência. “A guarnição chegou, notou o rapaz nervoso que não tentou dialogar com a nossa guarnição. Tentamos realizar o procedimento padrão, mas ele catou uma pedra e tentou investir contra nós”, relatou.

Em seguida, o suspeito de 47 anos começou a danificar alguns dos carros que estavam estacionados na área. Conforme informações da polícia, o homem afirmou que estava no direito dele, pois aquele lugar pertencia a ele.

Na live, o policial também ressaltou que é comum alguns guardadores de carros ameaçarem as pessoas que estacionam veículos em determinados pontos da cidade. “Quando vem alguém, eles passam a ameaçar a integridade física da pessoa e a do carro. Quando a pessoa retorna, o veículo está riscado, o pneu está furado”, contou.

A polícia apreendeu R$ 800 reais e encaminhou o homem para a delegacia.

*Com informações do repórter Itamar Buzzata