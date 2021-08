Governo libera verba para Hospital do Idoso

O Governo libera verba para o Hospital do Idoso nesta quinta-feira (5).. O ato foi anunciado pelo governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja.

Com 141 leitos de internação, sendo 22 de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), 09 de emergência e 100 de enfermarias. Além de duas salas de cirurgia e ambulatórios.A ação é do Estado junto com a prefeitura, além da bancada federal de MS viabilizar R$ 50 milhões para esse projeto.

Este novo hospital será construído em um anexo dentro do São Julião, no espaço de aproximadamente 10.000 metros quadrados.

Nome do Hospital do Idoso

Além disso, o governador pediu que a unidade receba o nome da Irmã Silvia Vecellio, em homenagem a presidente de honra do Hospital São Julião, pelos seus serviços prestados na saúde pública do Estado.

“Hoje é um dia importante, pois anunciamos a construção do Hospital do Idoso, que será feito aqui no São Julião pelo reconhecimento da luta e história destas pessoas, que dedicam suas vidas pela causa da saúde”, afirmou o governador.

parceria

Governo estadual, prefeitura de Campo Grande e a bancada federal vão transferir os recursos, mas o Hospital São Julião é que ficará à frente da obra e da administração da unidade. “Eles vão tocar obra e fazer a gestão. O hospital aqui será referência no tratamento ao idoso”, explicou o governador Azambuja.

“Foi uma ideia que construímos e o governador aceitou, que é criar um espaço para cuidar dos idosos, em um hospital totalmente equipado, para ser o melhor do País”, disse o secretário estadual de Saúde, Geraldo Resende.

A expectativa é que a unidade seja feita nos moldes do Hospital do Idoso de Curitiba. O próximo passo é a elaboração do projeto executivo da obra. “Nós visitamos várias instituições para definirmos o melhor modelo”, explicou o secretário.

VEJA MAIS NOTÍCIAS AQUI!