Governo Federal libera recursos para conclusão de oito escolas na Capital

O valor será encaminhado também para construção de casas, reformas em unidades de saúde e praças

A STN (Secretaria do Tesouro Nacional), vinculada ao Ministério da Economia, autorizou a Prefeitura de Campo Grande a contratar um financiamento no valor de R$ 95 milhões para garantir a conclusão de obras nas áreas de educação, saúde, assistência social, Infraestrutura e lazer na Capital.

Do recurso a ser contratado, R$ 15 milhões serão aplicados para a retomada e conclusão das obras de uma escola de ensino fundamental na Vila Natália e outras sete escolas de educação infantil, do Jardim Anache, São Conrado, Inapolis, Vila Nasser, Oliveira 3, Talismã e Radialista.

Também será restaurado e reformado o prédio antigo da Escola Isauro Bento, no Distrito de Anhandui. Quando todas estas unidades tiverem prontas serão abertas 1.750 vagas na rede municipal de ensino.

O secretário Rudi Fiorese explica que foi preciso buscar este financiamento para terminar a construção das escolas porque o Governo Federal não tem feito de forma regular os repasses do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), previstos nos convênios, alguns firmados há 10 anos, para custear 50% do custo das unidades.

Segundo o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, a operação entrou agora na fase de preparação do contrato, que será assinado em outubro. As obras começam ou serão retomadas ao longo do 1º semestre de 2022, à medida que sejam licitadas. (Com informações da assessoria)