Governador anuncia campanha ampliando pontos de arrecadação de doações para o RS

Na segunda-feira (6), o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, anunciou a ampliação dos pontos de coleta de doações para que a população de Mato Grosso do Sul possa ajudar as vítimas do pior desastre climático da história do Rio Grande do Sul.

Riedel disse que todas as escolas da Rede Estadual de Ensino e unidades das forças de segurança estadual, como Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, além do Pavilhão de Eventos Albano Franco e Edifício da Fiems, serão postos de arrecadação.

A partir desta terça-feira (7), poderão ser doados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene e de limpeza, água mineral, roupas de cama e banho e roupas e calçados em bom estado. O governador Eduardo Riedel explicou que a ação tem o objetivo de diminuir o sofrimento dos gaúchos.

“Demandamos equipes para lá e vamos fazer tudo o que for possível para ajudar. Agora, acho importante uma grande corrente de solidariedade. Estamos mobilizando a sociedade, junto com atores da iniciativa privada, que é o ‘MS pela Vida, Unidos pelo Rio Grande do Sul’, uma grande campanha onde cada cidadão e cidadã sul-mato-grossense que queira poderá contribuir”, disse.

O governador também divulgou um vídeo em suas redes sociais, falando sobre a campanha e convidando a população sul-mato-grossense a auxiliar o estado do Rio Grande do Sul, diante da situação crítica provocada pelas enchentes.

O “MS pela Vida, Unidos pelo Rio Grande do Sul”, é um grande movimento para que a gente consiga minimizar esse efeito tão dramático para os gaúchos que estão sofrendo com toda essa situação. O Estado do Mato Grosso do Sul e sociedade sul-mato-grossense, podem e devem se unir para aplacar essa tragédia que está sobre o Rio Grande do Sul”, pontuou.

Mato Grosso do Sul é um dos estados que enviou militares, além de um helicóptero da Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública), para socorrer as vítimas da enchente.

A campanha de doação “MS pela Vida, Unidos pelo Rio Grande do Sul” é organizada pelo Governo do Estado, Sistema Fiems e pela Energisa, com apoio da Viação Cruzeiro do Sul e da Vitlog Transportes.

Com informações da Assessoria de Comunicação do Governo de MS

