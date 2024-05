Gian Sandim assume vaga na Câmara Municipal de Campo Grande, após exoneração de cargo na Casa Civil

Gian Sandim, 8º suplente do PSDB, foi convocado para assumir uma das 29 cadeiras da Câmara Municipal de Campo Grande. Nesta quarta-feira (29), ele foi exonerado de seu cargo em comissão de Direção Gerencial e Assessoramento na Secretaria de Estado da Casa Civil.

Sandim, que obteve 1.227 votos nas eleições de 2020, ocupará a vaga deixada pelo vereador Cláudio Serra Filho, conhecido como “Claudinho”, afastado por suspeita de corrupção. Ele foi exonerado de seu cargo na Casa Civil para assumir o lugar de Claudinho, que está afastado por quatro meses enquanto é investigado por corrupção na Prefeitura de Sidrolândia.

A posse de Sandim aconteceu por volta das 9h de hoje, em conformidade com o prazo estabelecido pela Justiça de Mato Grosso do Sul. A Justiça suspendeu a posse de Lívio Leite (União Brasil), que chegou a participar de duas sessões no lugar de Claudinho. O presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, não estava presente no ato.

Disputa pela vaga

Lívio Leite, também suplente, trocou de partido dentro da janela partidária, o período em que vereadores podem mudar de sigla sem perder o mandato. O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Carlos Augusto Borges, o “Carlão” (PSB), inicialmente entendeu que a vaga pertencia a Lívio.

No entanto, Sandim conseguiu, por meio da Justiça, o direito de ocupar a cadeira. A Câmara está recorrendo para trazer Lívio de volta. Na próxima semana, Carlão determinará um prazo para que Claudinho explique os motivos de sua licença de 120 dias.

