General Braga Netto fica alegre com recepção no aeroporto da Capital

O Candidato a Vice-presidência General Braga Netto (PL), desembarcou na tarde desta terça-feira (20), no Aeroporto Internacional de Campo Grande e ficou alegre com a recepção calorosa de Bolsonaristas que realizaram um coro e até deram uma camiseta do Brasil para ele.

Na saída, o General montou na moto e seguiu a caminho do Grand Park Hotel acompanhado de vários apoiadores. Durante a caminhada até o estacionamento, o General afirma que a popularidade de Bolsonaro em Mato Grosso do Sul é reflexo das andanças do Presidente em todos os Estados.

“É um prazer estar aqui na Cidade Morena, voltar aqui é uma satisfação. Já morei aqui e estive a frente do CMO (Comando Militar do Oeste) por 2 anos. Campo Grande é a cidade do agro, setor que é prioridade do Governo Federal”, diz Netto.

Mais cedo, uma multidão de pessoas se mobilizaram para receber o candidato a vice-presidente de Jair Messias Bolsonaro (PL), General Braga Netto, no Aeroporto Internacional de Campo Grande. Inclusive, Capitão Contar (PRTB) realizou uma motociata especialmente para escoltar o General.

Agenda na Capital

Faltando 12 dias para as eleições, o General a convite do candidato ao governo Capitão Contar (PRTB), irá nos principais pontos de Campo Grande na quarta-feira (21), como a tradicional visita ao Mercadão, no calçadão de 14 de julho, no Relógio da Afonso Pena, irá em rádios, jornais e Tv locais além de almoçar com empresários e terminar com um pronunciamento oficial quando irá falar do plano de Governo e pedir voto para o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Com informações dos repórteres Willian Leite e Marcos Maluf