Funtrab divulga mais de 640 vagas de emprego para os campo-grandenses

A Funtrab (Fundação do Trabalho) divulgou 640 oportunidades de emprego intermediadas, nesta quarta-feira (2), em Campo Grande. Para as pessoas que moram no interior, as unidades da Casa do Trabalhador estão abertas, das 13h às 17h30.

Com 649 vagas em diversas áreas, como 71 vagas para auxiliar de linha de produção, 46 de vendedor pracista, 38 para pedreiro, 37 vagas para servente de obras, 15 para auxiliar de limpeza, 14 para motorista carreteiro, nove para atendente de lanchonete, oito para cozinheiro de restaurante e uma vaga para tratorista agrícola.

Entre as vagas para PcD (Pessoa com Deficiência), têm oportunidades para cinco vigilantes, dois para porteiro, uma vaga para os cargos de atendente de farmácia, auxiliar administrativo, auxiliar financeiro, encarregado de serviço de arquivo médico e estatística.

A Funtrab disponibiliza para os trabalhadores na Capital, Dourados, Corumbá, Naviraí, Chapadão do Sul, Maracaju, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Sidrolândia, Três Lagoas, o agendamento de atendimento por meio do aplicativo “MS Contrata+”. A ferramenta permite que o trabalhador agende dia e hora para ser atendido, sem a necessidade de ficar na fila para retirar senha.

(Com assessoria)