Carro começa a pegar fogo com refém de sequestro dentro; dois vão presos

O motorista de aplicativo, de 46 anos, foi salvo na madrugada desta quinta-feira (5), depois de ser sequestrado e abandonado no porta-malas de um Volkswagen Gol que pegou fogo na BR-262, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima informou que estava trabalhando quando, por volta das 21h, foi solicitado para fazer uma corrida próximo ao shopping Bosque dos Ipês, onde entraram três homens e uma mulher no carro e anunciaram o roubo logo em seguida.

Momentos depois, a Polícia Militar suspeitou do veículo no bairro Tiradentes e perseguiu os autores, até sofrerem um acidente no canteiro central da avenida João Ministro Arinos, onde o carro começou a pegar fogo. Petterson dos Santos Cruz, 20, e Paulo Henrique Varandas Cardoso, 18, foram presos em flagrante tentando fugir a pé.

Ainda de acordo com o depoimento da vítima, outras duas pessoas participaram do sequestro, mas elas não estavam no carro no momento do acidente e não foram localizadas até o momento. Por fim, o caso foi registrado como roubo qualificado, se da violência resulta em morte, na forma tentada na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitáio) Centro.

