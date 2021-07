Final feliz: Polícia resgata cachorro levado por criminosos – Uma família passou por momentos de angústia com o roubo de um carro. Os ladrões levaram o veículo com o cachorro de uma criança de 6 anos. Mas os policiais conseguiram resgatar o cão nesta quinta-feira (22).

O cachorro se chama Billy e foi devolvido para a dona após horas com os bandidos. O carro da família também foi encontrado por agentes do do 15º BPM (Caxias) na manhã desta sexta (23), nas imediações da comunidade Santa Lúcia.

O reencontro do animalzinho com a sua dona foi no batalhão da corporação. O caso aconteceu em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

Seu pet pode estar doente e você nem sabe! Quantas vezes você já se deparou com seus animalzinho isolado, se coçando, triste, com pêlos caindo, agitado? Alguma dessas situações certamente aconteceu e passou despercebido, ou seja, você nem viu. Mas, não se sinta mal, infelizmente é comum.

Isto porque são sintomas silenciosos que podem estar acabando com a qualidade de vida

do membro mais querido da família sem ele poder dizer do que se trata. Os pets podem sofrer os mesmos males que seus donos. Diabetes e cistite por estresse são os mais comuns. É exatamente o que aponta a Mestre em Medicina Veterinária e especialista em felino, Ana Laura Bello. Ela trata todos os tipos de animais e diz que, infelizmente, é comum muitas doenças estarem no bichinho da família e ninguém perceber. Leia mais aqui.

Gostou da matéria: Final feliz: Polícia resgata cachorro levado por criminosos? Deixe seu comentário

Veja mais notícias no Jornal Impresso.