Fim de semana terá Copa HRT de Motos, feira do Balaio e Vitinho Park

Agendona cultural está cheia de opções de lazer! Vem conferir e escolher um entretenimento divertido



Sexta, sábado e domingo estão recheados de diversão, em Campo Grande! Hoje, começa a Copa HRT de Motovelocidade 2023, com os melhores pilotos do Centro-Oeste disputando a vitória, levando diversão e segurança para a família, no Autódromo Internacional. A disputa é aberta ao público, a partir das 8h30 no sábado e domingo, e a entrada é 1kg de alimento não perecível ou R$ 20.

E para quem gosta de teatro, um grande espetáculo da Companhia Arte Boa Nova retorna neste ano, para adultos e crianças se divertirem, com “A Bela e a Fera”, sob adaptação de texto de Jessica Peixoto e direção de Felipe Trindade. A jovem destemida Bela arrisca sua liberdade e seu futuro, assumindo o lugar de seu pai e passando a viver em um castelo enfeitiçado. E é nesse castelo que, junto com ela, passaremos a conhecer a história da Fera, um príncipe sob uma maldição que, debaixo da sua estranha aparência, esconde um coração bondoso, que apenas não havia tido contato com os aprendizados que vêm com o amor. O espetáculo será no sábado, em duas sessões, às 16h e às 19h30, no teatro da Mace, localizado na rua 26 de Agosto, 63.

Outra opção de teatro na Capital é espetáculo “Até que a Morte nos Repare”, que leva uma narrativa cheia de surpresas e suspenses a cada cena, em que o público passa a ter contato com pistas e álibis do mosaico de um crime. Esse quebra-cabeça, cujas peças não se encaixam com precisão, é o mote que atravessa a reconstituição de cenas, dúvidas e corpos prestes a explodir. Dirigida por Nill Amaral, da Cia OFIT (Associação Cultural Oficina de Interpretação Teatral), a peça, com classificação de 12 anos, está no Sesc Cultura nesta sexta e sábado, com o elenco em cena de Ligia Prieto, Samir Henrique, Stephanie Verazzi, Bruno Samaniego, Karine Araújo, Melinda Almeida e Viny Willyan.

Entre um detalhe e outro, uma sequência de versões sobre o suposto ocorrido cria um ambiente onde todos são suspeitos. A entrada é gratuita! Já no domingo, a Feira do Balaio, que é tradição em Dourados, terá sua 15ª edição em Campo Grande. O Balaio valoriza o trabalho local do pequeno empreendedor, reunindo atrações musicais, como o “Trio de Chorinho”, do Sesc Lageado, Guga Borba e Sampri, e 150 expositores fomentam a arte, moda, cuidados pessoais, música, bebidas e gastronomia da Capital sul-mato-grossense, em frente à Esplanada Ferroviária.

E se o assunto for parque de diversão, um dos maiores parques itinerário, o Vitinho Park, está em seus últimos dias na cidade, com uma mega estrutura montada no shopping Bosque dos Ipês, somente até domingo (12), tendo duas sessões no dia, das 14h às 18h e das 18h às 22h. Além dos brinquedos infantis para os pequenos, o parque possui torre de queda livre, montanha-russa, crazy dance e carrinhos de bate-bate, então corra para aproveitar!

Sábado (11/3)

Coletivo de Brechós

Especialmente neste mês da mulher, o Coletivo de Brechós realiza um bazar especial com a participação de 20 brechós, no sábado, das 14h às 20h, na Plataforma Cultural, localizada na avenida Calógeras, 3.015.

Shopping Norte Sul Plaza

A criançada poderá aproveitar a contação de histórias com a Cia Habilidoces, às 15h e às 16h30, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. A entrada é gratuita!

Pátio Central Shopping

A Super Semana da Mulher termina no sábado, com muita MPB, no shopping do Centro de Campo Grande! Ricardo e Patty abrem a programação, às 12h30, encerrando às 16h. A cantora Karina Marques continua o happy hour, das 16h às 20h.

Espetáculo ‘A Bela e a Fera’

A companhia Arte Boa Nova está com o espetáculo “A Bela e a Fera”, para adultos e crianças se divertirem à beça! No sábado, em duas sessões, às 16h e às 19h30, no teatro da Mace, na rua 26 de Agosto, 63. O público tem três opções de ingressos: pacote família (combo de 4 ingressos) R$ 25 cada; meia e antecipado R$ 30; inteira R$ 60. Informações e vendas: (67) 3029-5307 (Arquitecnica LTDA) ou @ arteboanova_

Espetáculo ‘Até que a Morte nos Repare’

Com um elenco formado por cinco artistas amadores, que compartilham o palco com um ator e uma atriz profissionais, o espetáculo “Até que a Morte nos Repare” traz uma narrativa cheia de surpresas e suspenses a cada cena. Sábado é o último dia da peça no Sesc Cultura, às 19h30.

Noite argentina

A partir das 20h deste sábado tem show de tango e jantar com música ao vivo, do Sarau do Alfredão, no Tiradentes! A noite argentina também terá participação especial de grandes boleros e somelier do Vinho e Ponto, que explicará sobre os vinhos argentinos. O jantar custa R$ 150 por pessoa, e será na rua Rouxinol, 544. Reservas de mesas podem ser feitas no telefone: (67) 99199-0909.

Blues Bar

A “2ª Noite These Days” promete muito rock com a melhor banda Bon Jovi Cover do mundo! Lembrando que o Blues abre às 20h. Ingressos à venda pelo Instagram: @bluesbarms, ou acesse: www.sympla.com.br/bluesbarms.

Shopping Bosque dos Ipês

Durante a semana do Dia das Mulheres, o shopping está com uma programação especial para o público feminino, das 13h às 20h. Em parceria com o Senac, estão sendo realizados atendimentos de massagens, procedimentos estéticos, oficinas de automaquiagem e um bate papo especial sobre carreira. As vagas para os atendimentos e para as oficinas são limitadas! Para participar, basta fazer o cadastro na praça central, onde está ocorrendo as oficinas. E não para por aí! Ainda no sábado tem Sesc no Bosque, às 15h, com contação de histórias com Nano Elânio levando interação e musicalidade na Arena Bosque. A música sul- -mato-grossense será enaltecida no primeiro “67 Festival”, com atrações 100% de Mato Grosso do Sul e com sucessos musicais emplacados em todo território nacional, com shows de Loubet, Patrícia & Adriana, Fred & Victor, Samba Pop e Thiago & Miguel. Os portões abrem às 17h, no estacionamento do shopping. Para os amantes de futebol, tem transmissão de jogo às 18h, na praça de alimentação. Palmeiras e São Bernardo se enfrentam.

Tatu Bola

Sábado é dia de samba e MPB no Tatu Bola! Das 15h às 19h tem o Grupo Pagodio, e das 20h às 23h59 quem está no palco é Ellen Américo, levando o melhor do MPB para a galera! Para mais informações é só acessar o Instagram: @tatubola.bar

Eco Park

Aos finais de semana, o day use custa R$ 100 no parque aquático. As crianças de 6 a 11 anos pagam R$ 50 cada, em qualquer dia da semana. Mais informações: (67) 2020-0709 (WhatsApp)

Vitinho Park

Para os papais que buscam diversão para as crianças, o Vitinho Park funciona em duas sessões no sábado, sendo a primeira das 14h às 18h por R$ 40, e a segunda sessão das 18h às 22h custando R$ 60. Comprando a pulseira vip, é possível andar em todos os brinquedos das 14h às 22h pagando R$ 60 no passaporte, somente no fim de semana.

Copa HRT de Motovelocidade

Os melhores pilotos do Centro-Oeste disputam a primeira etapa da Copa HRT de Motovelocidade, no Autódromo Internacional de Campo Grande, no sábado. O evento será o dia

todo, a partir das 8h30, e a entrada é 1kg de alimento não perecível ou R$ 20.

Domingo (12/3)

Feira do Balaio

No domingo, acontece a 15ª edição da “Feira do Balaio”, em Campo Grande. O Balaio reúne arte, moda, cuidados pessoais, música, bebidas e gastronomia, das 15 às 21h, na avenida Calógeras, em frente à Esplanada Ferroviária. “Trio de Chorinho” do Sesc Lageado, Guga Borba e Sampri animam a feira! Para mais informações, o Instagram é: @obalaiofeira

Shopping Norte Sul Plaza

O shopping terá contação de histórias com Érico Bispo, às 15h e às 16h30, no Espaço Sesc, ao lado da loja Riachuelo. E das 15h às 20h tem jogos de tabuleiro, biblioteca e área de lazer no mesmo espaço.

Shopping Bosque dos Ipês

Domingo tem missa no bosque, às 11h, no espaço ao lado da loja Riachuelo, no 1° piso. Ainda tem “Museu das Ilusões”, das 12h às 20h, com entrada até às 19h e transmissão do jogo de Corinthians e Ituano, às 15h.

Tatu Bola

Para domingo, a programação é de samba e pop! Chokito anima o palco do Tatu Bola, das 15h às 19h, e Caio Mendes canta a partir das 20h, encerrando às 23h59.

Eco Park

O day use durante o fim de semana no Eco Park, inclusive domingo, está a R$ 100 para adultos e R$ 50 para a criançada, de 6 a 11 anos. Reforçando que para o day use infantil é necessário a apresentação de documento. O contato para mais informações é: (67) 2020-0709 (WhatsApp).

Vitinho Park

Domingo é o último dia do Vitinho Park em Campo Grande, com duas sessões, uma inicia às 14h e termina às 18h, custando R$ 40, e a outra vai das 18h às 22h, com o passaporte a preço de R$ 60.

Copa HRT de Motovelocidade

O Autódromo Internacional de Campo Grande estará movimentado, também no domingo! A final da primeira etapa da Copa HRT de Motovelocidade será das 8h45 às 13h. Para entrar no evento, será necessário 1 kg alimento não perecível ou R$ 20. Se não retirar a pulseira, ela ficará válida para domingo também.

Por Livia Bezerra

