Fim de semana tem Circo dos Sonhos, shows e últimos dias da Cidade do Natal

Estes serão os últimos dias da Cidade do Natal no altos da Afonso Pena, que encerra atividades dia 15

Todo começo de ano é aquela mesma coisa: o ritmo é mais lento, a cidade está mais vazia, as pessoas ainda estão em clima de férias, algumas já pensam no carnaval, enquanto boa parte segue trabalhando para pagar os boletos. Como dizem: “é sobre isso, e está tudo bem”.

Para nós, que ficamos em Campão, algumas opções de entretenimento se apresentam, inclusive com atração internacional. Os clubes da Capital também estão em pleno funcionamento, afinal, além de tudo, é verão, não é mesmo?

Confira a nossa agenda e decida com o que vai se divertir:

Sábado – 14/1

Sesc Norte Sul

Neste fim de semana o “Espaço Sesc”, do Sesc Cultura, integrante do Sistema Comércio, no Shopping Norte Sul Plaza, inaugura a programação infantil de 2023, com muita alegria.

No sábado (7), às 15h, e em segunda sessão, às 16h30, haverá o espetáculo “Iludidamente”, com Mago Tom. A peça é interativa e leva à criançada “mágica cômica”, com clássicos e releituras de truques já conhecidos. Um dos atos é o “Tereré’’, inspirado em um clássico do ilusionismo conhecido como Cone e Bola. Nessa nova representação, o cone de couro é substituído pela guampa, a bola é moldada com erva-mate, e a bomba de metal é cunhada como varinha mágica.

Circo dos Sonhos

O Circo dos Sonhos está montado no estacionamento da Fórmula Academia, no Shopping Campo Grande. O espetáculo tem duração de 1h40 e as sessões acontecem de terça-feira a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Os preços para a Lateral são de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. Para a Central inteira, são R$ 70 e R$ 35 a meia. A VIP inteira está R$ 100 e a meia, R$ 50, sendo que a meia-entrada compreende crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos. Mais informações sobre compras de ingressos

podem ser feitas por meio dos telefones (11) 2076-0087 / (11) 99777-7177, ou pelo site www.circodossonhos.com.

Sunset Growler

Sábado tem Filho dos Livres e Muchileiros, a partir das 19h, no Sunset Growler Station, com ingressos a partir de R$ 35, po rmeio do link: https:// escrivanoproducoes.com.br/ comprar-ingresso/filho-dos- -livres-e-muchileiros-2214/ setor-2892 . A Sunset Growler fica na Avenida Afonso Pena, 5.668, Chácara Cachoeira.

Eco Park

O clube funciona das 9h às 18h, com day use ao preço de R$ 100 para adultos; R$ 50 para crianças de 6 a 11 anos, e crianças de 0 a 5 não pagam. Mais informações: (67) 2020- 0709 (WhatsApp).

Sesc no Bosque

Sábado tem o espetáculo: “A Verdadeira História de Pinóquio”, com a Cia. Teatro do Mundo, a partir das 15h, no Arena Bosque, no Shopping Bosque dos Ipês. Uma trupe de palhaços revisita um clássico mundial. Na peça, Bolonhesa não tem um boneco de madeira e Petit Pois revela que tem um boneco e que seu sonho é ser pai, assim como Gepeto. A partir deste ponto, todos os palhaços embarcam na verdadeira história de Pinóquio.

Encontro de Fãs

No sábado, também, tem o encontro de fãs – Mistérios em Série, da Editora Arqueiro, às 16, na Saraiva do Shopping Bosque dos Ipês. É uma série de livros que contêm investigações, crimes e quase sempre algum assassinato. Mas as histórias não se destacam por violência, truculência, cenas fortes ou vocabulário pesado. Ao contrário, são livros que abordam temas como a bondade inata do ser humano, a amizade, a generosidade, o sentimento de pertencimento a uma comunidade, e, muitas vezes, o bom humor e os prazeres da vida. O encontro será mediado por Andreia Nantes e os presentes conversarão sobre as séries: “Inspetor Gamache”, de Louise Penny; “Maisie Dobbs”, de Jacqueline Winspear; e “A espiã da realeza”, de Rhys Bowen.

Evo Coaching

Mentalidade de Cura começa às 14h e vai até as 21h, sendo um evento de coaching no Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês.

Cidade do Natal

A Cidade do Natal vai funcionar nos altos da Avenida Afonso Pena, no Parque das Nações Indígenas, e neste ano, tem novidades relacionadas à acessibilidade, com a Casa do Papai-Noel, praça de alimentação, Coreto Encantado, atrações variadas diárias, shows musicais e parque de diversões, sempre das 17h às 22h30.

Blues Bar

Sábado tem Versión Palma Loma Blues, no Blues Bar, a partir das 20h, com abertura da banda Dente de Ouro. Os ingressos custam R$ 25, somente na hora.

Domingo – 15/1

Sesc no Bosque

No domingo, uma das vozes do novo pop de Mato Grosso do Sul, Dany Cristinne, vai apresentar músicas autorais e releituras de grandes sucessos do pop brasileiro, das 12h às 14h, na praça de alimentação do Shopping Bosque dos Ipês.

Missa no Bosque

Domingo tem a primeira missa de 2023 no Bosque, às 11h, em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim, da Capital, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Shopping Bosque dos Ipês. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Eco Park

Cidade do Natal

No último dia, a Cidade do Natal vai funcionar nos altos da Avenida Afonso Pena, no Parque das Nações Indígenas, e neste ano, tem novidades relacionadas à acessibilidade, com a Casa do Papai-Noel, praça de alimentação, Coreto Encantado, atrações variadas diárias, shows musicais e parque de diversões, das 17h às 22h30.

Circo dos Sonhos

