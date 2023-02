Fim de semana animado, com ‘esquenta’ de carnaval e promoção nos cinemas

Capital também tem opção de Circo dos Sonhos e show da dupla sertaneja Henrique & Juliano com Murilo Huff

Neste fim de semana, o destaque do pré-carnaval é que haverá matinê para os pequenos foliões do Valuzinho (o cordão das crianças, dentro do Cordão Valu), no domingo (12), das 16h às 18h30, com animação da Banda de Marchinhas Duu Carnaval, no Teatro de Arena do Horto Florestal, bem no centro de Campo Grande.

Desde a formação do bloco, em 2006, Silvana Valu, líder do grupo, sempre incentivou a presença das crianças nas apresentações do Cordão, na folia de Momo. “As crianças, com o Valuzinho, aprendem desde cedo, a tomar gosto pelo Carnaval e pelo samba. Elas serão os futuros foliões do Cordão, por isso incentivamos”, frisa Silvana.

“Pais, tragam os seus filhos no esquenta, no domingo. Não é obrigatório, mas se as crianças vierem com fantasias, melhor ainda”, conclama a líder do Valu.

Após a matinê, a festa continua com as apresentações de Sarará Kriolo e a cantora Pretah, com a participação especial do cantor Edir Valu. Encerra o evento a bateria da Escola de Samba Igrejinha.

No carnaval deste ano, o Cordão Valu homenageia a imprensa do Estado, e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mato Grosso do Sul (Sindjor-MS). É importante salientar que não será permitido ao folião levar bebida alcoólica, vai ter bar no evento.

A Capital também terá show para os amantes de sertanejo, já que tem show da dupla Henrique & Juliano com Murilo Huff, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

Os irmãos iniciaram a comemoração aos dez anos da primeira gravação em vídeo há alguns meses, e parte da celebração foi registrada em novembro do ano passado, em um desafio ainda maior: gravar na Times Square, em Nova York.

Em Campo Grande, os fãs estão superansiosos pela festa. Pode melhorar? Pode, sim. E melhora: para quem A-DO-RA cinema, temos a Semana do Cinema, com participação de todas as salas de exibição dos shoppings da Capital: Cinemark, UCI e Cinépolis.

11/2 – Sábado

Semana do Cinema

Em Campo Grande será possível aproveitar a Semana do Cinema nas redes Cinemark, presente no Shopping Campo Grande; Cinépolis, no Shopping Norte Sul Plaza; e UCI Cinemas, no Shopping Bosque dos Ipês. Os ingressos para filmes 2D terão o custo de R$ 10 no Cinemark e na Cinépolis. Já na UCI, a promoção abrange os filmes 2D e 3D. Os combos de pipoca e refrigerante terão custo de R$ 30.

“Esquenta” Capivara Blasé

Nesse sábado (11) um dos maiores blocos de rua do Estado, o Capivara Blasé, traz muita diversão a partir das 19h, na Rua Eva Lacerda de Farias, 740, no bairro Amambaí, com entrada a R$ 15 antecipado e R$ 30 na hora, e terá como atração Chokito e Koisabamba.

As Depravadas

A partir das 9h da manhã tem o bloco As Depravadas, formado por jornalistas, no Bar do Zé, que fica na Rua Barão do Rio Branco.

Calcinha Molhada

O Calcinha Molhada se reúne a partir das 15h, na Praça Aquidauana.

Circo dos Sonhos

O Circo dos Sonhos está montado no estacionamento da Fórmula Academia, no Shopping Campo Grande. O espetáculo tem duração de 1h40 e as sessões acontecem de terça-feira a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Os preços para a Lateral são de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. Para a Central inteira, são R$ 70 e R$ 35 a meia. A VIP inteira está R$ 100 e a meia, R$ 50, sendo que a meia-entrada compreende crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos. A cada R$ 300 em compras no shopping, o cliente ganha um ingresso para o circo. Mais informações sobre compras de ingressos podem ser feitas por meio dos telefones (11) 2076-0087 / (11) 99777-7177, ou pelo site www. circodossonhos.com.

Blues Bar

No Blues Bar tem Queen Cover, às 22h, com abertura da banda Hellora. A entrada é limitada, os ingressos custam a partir de R$ 40 (3º lote) e podem ser adquiridos por meio do link: www.sympla. com.br/bluesbar.

Eco Park

O clube funciona das 9h às 18h, com day use ao preço de R$ 100 para adultos; R$ 50 para crianças de 6 a 11 anos, e crianças de 0 a 5 não pagam. Mais informações: (67) 2020- 0709 (WhatsApp).

12/2 – Domingo

Esquenta Valuzinho

A concentração para a matinê do Valuzinho será no Teatro de Arena do Horto Florestal, a partir das 16h até as 18h30, com a Banda de Marchinhas Duu Carnaval. Depois, tem samba para todo mundo se divertir de forma gratuita com Edir Valu, Samba Sarará Kriolo, Pretah e Escola de Samba Igrejinha. Avenida Fábio Zahran, 316, Centro.

Missa no Bosque

Domingo tem missa no Bosque, às 11h, em parceria com a Paróquia Senhor do Bonfim, da Capital, no espaço ao lado da Riachuelo, no 1° piso do Bosque dos Ipês. O Shopping Bosque dos Ipês fica na Av. Cônsul Assaf Trad, 4.796, Parque dos Novos Estados.

Eco Park

O clube funciona das 9h às 18h, com day use ao preço de R$ 100 para adultos; R$ 50 para crianças de 6 a 11 anos, e crianças de 0 a 5 não pagam. Mais informações: (67) 2020- 0709 (WhatsApp).

Circo dos Sonhos

O Circo dos Sonhos está montado no estacionamento da Fórmula Academia, no Shopping Campo Grande. O espetáculo tem duração de 1h40 e as sessões acontecem de terça-feira a sexta-feira, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, às 15h, 17h30 e 20h. Os preços para a Lateral são de R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia. Para a Central inteira, são R$ 70 e R$ 35 a meia. A VIP inteira está R$ 100 e a meia, R$ 50, sendo que a meia-entrada compreende crianças de 2 a 12 anos, estudantes e pessoas com mais de 60 anos. A cada R$ 300 em compras no shopping, o cliente ganha um ingresso para o sirco. Mais informações sobre compras de ingressos podem ser feitas por meio dos telefones (11) 2076-0087 / (11) 99777-7177, ou pelo site www.circodossonhos.com.

