Festival de Pesca de Corumbá tem 121 peixes capturados e já tem nova data marcada

Depois de uma semana de frio, com temperatura média de 12 graus, o sábado amanheceu com sol mais forte e a pesca foi farta. Com 53 dourados fisgados e validados, de um total de 121 peixes capturados e soltos no Rio Paraguai, o Festival Internacional de Pesca de Corumbá realizou neste sábado (21) a prova principal, que contou com a participação de 256 equipes.

A prova principal foi iniciada às 7h, encerrando-se às 14h, e o “rei” do rio foi a espécie mais fisgada, dando mais emoção ao campeonato. Os maiores exemplares capturados (na frente do Porto-Geral), no entanto, foram dois pintados com o mesmo tamanho (90 centímetros) por equipes diferentes.

A equipe campeã da prova foi a Kakai (Corumbá), com 947 pontos, seguida da Kayama (Goiânia), com 861 pontos. As duas equipes estavam empatadas a menos de dez minutos do encerramento, quando os campeões corumbaenses fisgaram duas piraputangas, de 35 e 25 centímetros. A Kakai pescou ainda dois dourados (64 e 56 centímetros), um pintado (90 centímetros) e duas cachorras (65 e 66 centímetros).

“Nossa estratégia foi diversificar as espécies, depois de pegar o dourado e o pintado, e no finalzinho fisgamos as piraputangas, que deram a nossa vitória. Foi um trabalho de equipe”, disse Bruno Girotto, um dos integrantes da equipe Kakai, formada ainda pelos pescadores Carlos Artur (Cacá) e Ammar Mohamed.

Próximo festival

O festival foi iniciado na sexta-feira, com abertura e shows na orla portuária, e termina na manhã deste domingo com a prova infantil, que terá a participação de mil crianças. Durante a premiação a prova principal, na tarde de sábado, o prefeito corumbaense Marcelo Iunes anunciou a data do festival do próximo ano: será de 4 a 6 de fevereiro, abrindo a temporada de pesque-solte, atendendo pedido dos empresários do setor.