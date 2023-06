Feriado de Corpus Christi é marcado por alegria e muita fé, nas ruas de Campo Grande

Trabalho que começou logo nas primeiras horas da manhã reuniu 300 comunidades católicas

O feriado de Corpus Christi, celebrado ontem (8), começou com muita animação, fé e disposição entre os fiéis. Isso porque antes mesmo da programação oficial iniciar, muitos já estavam reunidos na praça do Rádio Clube para a confecção dos tapetes. Por 1,5 quilômetro, o asfalto da principal rua de Campo Grande, a avenida Afonso Pena e parte da avenida Fernando Corrêa da Costa ganharam cores e desenhos religiosos para celebrar a “passagem de Jesus entre nós”. Ao todo, o dia reuniu 30 mil fiéis nas atividades.

O trabalho reuniu esforços de 300 comunidades católicas da Capital. Com louvores, danças, lanche e muita água, para se hidratar e aguentar a longa programação do dia. De crianças até os mais velhos, todos acordaram cedo para participar da atividade voluntária.

Utilizando materiais recicláveis e orgânicos, como casca de ovo, sal grosso, pó de serra, pedrinhas, entre outros, a regra é a mesma para todos: só não pode utilizar alimentos, tendo em vista evitar o desperdício. Tirando isso, a imaginação é livre. Como no caso da Paróquia Santo Afonso Maria de Ligório, no bairro Vila Serradinho, que fizeram uso até mesmo de EVA.

Segundo Nathalia Vilalba, 25 anos, para este ano eles optaram por materiais diferentes dos anos anteriores, a fim de testar novos meios de confeccionar o tapete da igreja a qual participam. “Desta vez, usamos EVA para fazer os desenhos, pedrinhas de jardim, precisamos colorir elas com as cores da nossa igreja e, para o resto do tapete, usamos pó de serra. Ficamos muito felizes com o resultado e, com certeza, agora faremos uso desses materiais para os próximos anos, também”, relatou.

Participando da tradicional atividade desde pequena, Nathália contou que há 15 anos ajuda na decoração dos tapetes. “Minha mãe me trazia desde criança, então cresci com essa tradição. Todo feriado de Corpus Christi já tenho compromisso marcado. Depois de anos e adulta, continuo aqui. É importante participar, expressar a fé em Deus e também é um momento de comunhão com os demais membros da paróquia. É um dia muito gostoso e que fica na memória”, compartilhou ela.

Cada paróquia ficou responsável por uma metragem do tapete, sendo divididos em 40 m, 26 m, 25 m, 24 m, 23 m, 20 m, 15 m, e 10 metros. Animados logo cedo, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, do bairro Vila Planalto, estava reunida com mais de 40 fiéis. Enquanto alguns confeccionavam os tapetes, outros agitavam os colegas, com rodas de louvores e coreografias.

“Chegamos aqui por volta das 6h30 da manhã, e só vamos embora depois do show, à noite. É um dia muito feliz para nós, pois nos reunimos todos, sem aquela preocupação do dia a dia. Nosso único foco é terminar os tapetes, rezar bastante para Deus, adorar com louvores e nos divertirmos. Nosso trabalho é igual de formiguinha, aqui cada um faz um pouco e, no final, dá tudo certo e fica tudo lindo”, destacou dona Martina Vendrame, 50 anos.

À reportagem, a religiosa contou que já participa das atividades há mais de 15 anos. No entanto, essa foi a primeira vez da filha, de apenas 13 anos. Para Carolina Vendrame, a experiência foi única. “Esse é meu primeiro Corpus Christi ajudando a montar o tapete. Minha mãe sempre me trazia para olhar, mas, desta vez, estou envolvida em tudo, do começo ao fim. Que dia gostoso para passar reunido com o pessoal da igreja, em uma atividade diferente. E tudo por uma boa causa, pois é tudo para Deus”, afirmou ela.

A Paróquia Santa Luzia, do bairro de mesmo nome, também ganhou destaque com os tapetes coloridos, com as cores predominantes vermelho e amarelo. Jéssika Borges, 36 anos, comentou do significado das atividades. “Esse é um dia de muita alegria, mas também de reflexão. Estamos reunidos por um motivo, que é Jesus. Para Ele damos o nosso melhor e por isso os tapetes, um mais lindo do que o outro. Tenho a tradição de vir todos os anos e agora, sendo mãe, principalmente. Trago a minha filha, de 8 anos, para que ela tenha as mesmas memórias que eu tenho desse dia, que é tão importante para nós”, destacou ela, que afirmou ser o segundo ano da filha, no evento.

Seguindo a programação do feriado, após a confecção dos tapetes, foi realizada a Santa Missa na praça do Rádio Clube. Logo após, os fiéis caminharam em procissão até o local onde foi realizado o show da banda Missionário Shalom, na avenida Fernando Corrêa da Costa.

O arcebispo metropolitano de Campo Grande, Dom Dimas Lara, falou sobre a solenidade de Corpus Christi, na Capital. “Mais uma oportunidade que o nosso bom Deus nos concedeu, de professarmos publicamente a nossa fé no Santíssimo Sacramento, na presença real de Jesus, na Santa Eucaristia. Na parte da manhã, as paróquias e comunidades confeccionaram tapetes pelas ruas da cidade. Posteriormente, nos encontramos na praça do Rádio Clube, onde celebramos a Santíssima Eucaristia e, logo depois, saímos em procissão pelas ruas da nossa querida Cidade Morena, levando o Santíssimo Sacramento, abençoando as nossas casas, o nosso povo e, mais uma vez, dando testemunho público da nossa fé na presença real de Jesus”, ressaltou.

A Solenidade do Santíssimo Sacramento do Corpo e do Sangue de Cristo, popularmente chamada de “Corpus Christi” ou de “Corpus Domini”, é uma celebração ao corpo e ao sangue de Jesus Cristo, honrando sua morte e ressurreição. A data é feriado no Brasil e em vários países católicos, é considerada um dos eventos mais importantes do calendário cristão.

Santíssimo sacramento visita pacientes internados nos hospitais da Capital

Seguindo os mandamentos do Senhor e levando a palavra para os que necessitam, até mesmo aqueles que estão hospitalizados no feriado de Corpus Christi não deixaram de ser abençoados. Incluso na programação, enquanto grande parte dos fiéis estavam reunidos na confecção dos tapetes e envolvidos nas demais atividades, bispos, padres e diáconos percorreram hospitais da cidade, para levar a benção até aqueles que não podiam ir até ao Senhor.

Conforme informações divulgadas pela Arquidiocese de Campo Grande, os hospitais que receberam a visita com o Santíssimo Sacramento foram: Santa Casa de Misericórdia; Hospital Regional Rosa Pedrossian; Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian; Maternidade Cândido Mariano; Proncor Cachoeirinha; Hospital Santa Marina; Hospital Unimed; Hospital da Cassems; Clínica Carandá; Hospital do Coração; Hospital de Câncer Alfredo Abrão; Hospital São Julião; Hospital Militar de Campo Grande e Hospital Geral El Kadri.

A equipe de reportagem do jornal O Estado acompanhou a visita na Maternidade Cândido Mariano, realizada na manhã de ontem (8). O responsável por levar o Santíssimo Sacramento até os pais e recém-nascidos presentes no hospital foi o reitor do Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da Capital, Pe. Reginaldo Padilha.

“A Arquidiocese de Campo Grande, há vários anos, vem desenvolvendo essa ação, por causa de toda essa experiência no Corpo de Cristo, na solenidade de Corpus Christi. É uma oportunidade de as pessoas que estão nos hospitais da nossa cidade, terem a visita também de Jesus Cristo, no Sacramento da Eucaristia, no Santíssimo Sacramento. É um momento muito especial, é uma visita de graça e pela Graça, pedido a bênção para aquela pessoa, já que ela não pode estar diante do Senhor, o Senhor vai até ela, nesse momento tão delicado da vida dela. E isso é desde o nascimento até o momento de convalescença, em momentos críticos nas quais somente o Senhor pode acolhê-las. Essa também é uma experiência de conforto na vida delas, alcançando a todos”, finalizou ele, à reportagem.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS.

