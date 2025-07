Família de Preta Gil informa que ainda não há previsão para chegada do corpo ao Brasil

A família da cantora Preta Gil comunicou, nesta segunda-feira (21), por meio das redes sociais, que ainda não há previsão para a repatriação do corpo da artista. Preta faleceu neste domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos, onde realizava tratamento contra um câncer colorretal.

Em nota publicada no Instagram oficial da cantora, os familiares informaram que o velório ocorrerá no Rio de Janeiro, cidade natal de Preta. “Ela será velada na cidade do Rio de Janeiro, onde sua família, amigos e o público poderão prestar suas últimas homenagens”, diz o comunicado.

A família também agradeceu o carinho e o apoio dos fãs. “Agradecemos, mais uma vez, o carinho, o respeito e a compreensão de todos”, finaliza a nota. A morte da artista comoveu fãs, amigos e colegas do meio artístico. Em meio às homenagens, um momento marcante de sua trajetória veio à tona: o conselho dado por seu pai, o cantor Gilberto Gil, durante uma fase delicada do tratamento.

Durante entrevista concedida ao programa Conversa com Bial, em agosto de 2024, Preta revelou que, quando estava internada na UTI com uma infecção generalizada, ouviu do pai palavras profundas sobre vida e morte.

“Ele falou: ‘Se tiver sendo muito difícil para você, e se for sua hora, aceite. Vai, se deixa ir. Porque é muito ruim viver esse incômodo, lutando dessa forma que você está lutando’”, relatou Preta Gil, emocionada.

Segundo ela, foi a primeira vez que alguém próximo abordou diretamente a possibilidade da morte. A fala do pai a fez refletir profundamente. “Virou uma chave na minha cabeça. […] E aí eu falei: ‘Não, eu não quero morrer, não. Não chegou a minha hora, não’.”

A resposta de Preta refletia sua força diante do câncer diagnosticado em janeiro de 2023, contra o qual lutou com coragem e abertura pública sobre todas as fases do tratamento — conquistando ainda mais a admiração do público.

Preta Gil deixa um legado de música, afeto, luta pela representatividade e autenticidade, além de uma história marcada por amor e coragem. O país agora aguarda detalhes sobre o velório e sepultamento da artista.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram