Faltando três meses para o Natal, comerciantes se preparam para a data mais importante do ano

Compra de decorações começou a ser feita no ano passado e produtos chegam a R$ 10 mil

Outubro inicia em contagem regressiva para os comerciantes, referente ao Natal. As lojas de decorações e os supermercados já dão amostras do que irão oferecer ao público sobre árvore de natal e enfeites. Uma árvore de 2,70 de altura é vendida na faixa de R$ 10 mil. O Natal é tão aguardado que tem empresário se preparando para os três últimos meses do ano, há 1 ano.

Cláudio Gama, 35, é dono da loja Milano Presentes e Decorações, referência em artigos de decoração há 10 anos. O proprietário começou a preparar o estoque de produtos com sete meses de antecedência. O empresário compartilhou com o jornal O Estado que, nessa época do ano, o faturamento dobra, servindo para pagar o 13º dos funcionários e uma renda para iniciar 2024 com as contas no azul.

“Trabalhamos com o Natal dentro de 7 meses, recebo em agosto, a montagem na loja é feita em setembro, vende-se em outubro, novembro e dezembro. Em janeiro, fazemos a desmontagem e em fevereiro, uma nova compra. No final do ano, o faturamento é de 100% e parte desse caixa ajuda nas contas do começo do próximo ano, no pagamento de funcionários, e em regra também é o nosso 13º, graças a esse faturamento maior”, comemora o empresário.

O proprietário da loja Decorallize Lar & Decoração, Dayvison Araujo Rodrigues, 28, explicou que começou os preparativos com, pelo menos, três meses de antecedência, porque é comum que os consumidores montem suas árvores a partir do dia 28 de novembro, sob a influência das tradições cristãs. “Quando passamos a falar de Natal com nossos clientes, alguns já perguntam os valores de árvores decoradas, guirlandas e demais adornos, principalmente por pesquisarem preços. Dessa forma, a nossa intenção é adiantar as publicações e vendas de itens, para sermos prioridade quando decidirem fazer suas aquisições” argumenta Rodrigues.

O presidente da Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), Denyson Prado, 38, explica que a antecipação dos itens natalinos já é praxe para os comerciantes. O que possibilita uma maior disposição dos produtos nas prateleiras. Segundo o presidente, sobretudo no setor comercial, o Natal é a data mais importante do ano. “Dezembro é o mês que mais se vende, em todas as lojas. É a data mais importante do ano para o supermercado”, comenta.

Economia aquecida

Ainda de acordo com o representante da Amas, para o Natal de 2023 é esperada uma movimentação maior, entre 10% a 15%, em comparação ao ano anterior, devido à data comemorativa. Denyson Prado analisa que ainda que o pagamento do décimo 13º motive os consumidores a ir às compras de fim de ano, podendo até investir em outros gastos, e o setor de supermercados é um dos mais procurados nessa época.

“O consumidor recebeu o décimo terceiro, vai confraternizar com a família e já gasta um pouco mais. No supermercado é onde o consumidor está comprando a carne dele, o peru e já aproveita e monta a ceia natalina, então tudo é feito no supermercado. O sortimento é muito maior, pois as lojas trabalham com entre três e dez mil itens e o cliente consome bem mais no fim do ano”, pontua Prado, completando ainda que, para o comércio, esta é a data que representa o maior volume de vendas.

Preços e estratégias

Na Milano, a novidade este ano é a montagem de dois cenários com temas personalizados de Natal, para que os clientes possam registrar fotografias durante as compras no interior da loja. A estratégia para atrair os clientes gera expectativa no comerciante. “É o primeiro ano que montamos esses cenários fotográficos, a ideia é que os clientes que vêm com filhos e familiares possam tirar fotos, eu vou contratar um fotógrafo profissional para isso”, destaca o proprietário.

Na loja, é possível encontrar árvores de Natal de 90 centímetros com valores até R$ 12 mil. Linha de mesa/jantar/almoço com tema natalino, contendo prato, talher e taças. Arranjos de mesa, guirlanda e enfeites em geral.

Na loja Sam’s Club, os artigos natalinos já estão disponíveis para os clientes. Conjunto de enfeites para árvore saem a R$ 89,98, podendo chegar a R$ 119,98 o conjunto. Enfeites de LED custam R$ 79,98. Guirlanda de 61 cm é vendida a R$ 199,98.

Na Decorallize Lar & Decoração, os itens são variados, entre enfeites para árvore, guirlandas, árvores montadas e adornos para mesa, e saem de R$ 19,90 e vão até o valor de R$ 539. Segundo o proprietário, para os consumidores, a praticidade é uma prioridade. Por isso, os itens que mais vendem na loja são as árvores de pequeno porte, por serem mais fáceis de guardar.

“Ano passado, as árvores pequenas foram as que mais saíram. Este ano, particularmente, vejo que será próximo do ano passado. Não será mais e não será menos, pois são raras as pessoas que compram uma árvore pequena e decidem comprar uma maior. Por isso, a gente até foca mais em empresas. Elas fazem aquisições de peças maiores, em grande quantidade, para deixar um clima mais receptivo”, explica

Por – Julisandy Ferreira e Suzi Jarde

