Faltando 48 dias, ovos de Páscoa entram em cena nos supermercados

“Esse ano colocaram tarde os produtos nas gôndolas”, percebeu a consumidora

Os panetones nem bem saíram de cena e os ovos de Páscoa já ocupam espaço nas prateleiras dos supermercados de Campo Grande, faltando ainda 48 dias para a Páscoa. Com valores que vão de R$ 44,99 a R$ 87,99, consumidores observaram que, neste ano, o produto demorou para chegar às gôndolas levando em conta que neste ano a data é celebrada no dia 31 de março.

Com um olho nos preços e o outro na qualidade dos produtos, a confeiteira e proprietária do Adocicados, Talita Hitvl comenta que sempre aguarda a chegada dos ovos de Páscoa bem antes da data comemorada para uma pesquisa de preços. “Achei até que neste ano demoraram para colocar os produtos à venda. Como sou confeiteira, e trabalho com doces a gente acaba se antecipando, por exemplo, nem bem acaba o Natal e nós já estamos pensando nas novidades para a Páscoa, e essa é uma época que a gente, da confeitaria mais vende”, ressalta.

Em 2023 os amantes de chocolates e ovos de Páscoa movimentaram R$ 256 milhões na economia de Mato Grosso do Sul, de acordo com a pesquisa da Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul). Mesmo com o orçamento apertado, o valor médio das compras no ano passado foi de R$ 144,29 para presentes e de R$ 151,99 para as despesas com as comemorações.

Variedade de marcas e valores

Com a disponibilidade do produto já nos supermercados, possibilita aos consumidores uma compra planejada para os itens. A equipe de reportagem do jornal O Estado, visitou alguns supermercados onde a presença dos ovos já é notada. O valor mais em conta encontrado foi o ovo de Páscoa da Lacta ao leite com 170 g e Laka (chocolate branco) de 175 g custando R$ 44,99.

Em seguida vem o Diamente Negro de 176 g sendo vendido por R$ 49,99 e na versão com 300 g o produto recebe um aumento de R$ 10, podendo ser comprado por R$ 59,99. Os consumidores ainda podem encontrar outros valores como: R$ 50,99 Sonho de valsa de 277 g, Kinder Ovo Maxi de 100 g por R$ 61,9, Ovo Ferrero Rocher com 137,5 g custa R$ 55,99.

Em um supermercado na Avenida Ceará, os valores dos ovos variam entre R$ 45,90 para o Ovo Negresco de 240 g, Ovo Prestígio de 225 g, Ovo Nestlé Classic de 199 g, podendo chegar a custa até R$ 69,90 para o Ovo Kit Kat de 332 g, Ovo Alpino de 349,5 g, ou Ovo Talento de 350 g nas versões Avelã, Meio Amargo e Castanha do Pará.

Por Suzi Jarde.

