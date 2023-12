Faltando 3 meses para o Natal, panetones já estão à venda nas prateleiras

Produto varia de R$ 9,99 a R$ 28,90, nos supermercados

O panetone, considerado um dos alimentos símbolos do Natal, já é visto nas prateleiras dos supermercados de Campo Grande, faltando quase três meses para a data. Os preços variam de R$ 9,99 à R$ 28,90 (189,29%). O pão de origem italiana é uma das deliciais que costumamos degustar nas festas de fim de ano.

O gerente do Comper Itanhangá Park, Luiz Carlos Narciso, explicou, ao O Estado, a razão dessas deliciais estarem à venda já em setembro.

“Temos os panetones nas prateleiras porque os clientes adoram e nos pedem. Como ele é um produto de época, sazonal, os clientes gostam muito. Por isso, disponibilizamos também durante o ano, fora da sazonalidade”, acrescenta.

Narciso revela ainda que os panetones comercializados, nas redes do Comper, são de fabricação própria, nessa época do ano e que a procura é considerada baixa em relação aos meses mais próximos ao Natal. Já os panetones industrializados chegam próximos ao mês de dezembro.

“A procura, nessa época, é baixa, mas nós disponibilizamos porque queremos atender aos pedidos dos clientes. Observamos que a venda dos panetones aumenta muito a partir de novembro e dezembro”, reforça o gerente.

Preços

Se você é do time que adora um panetone, seja o tradicional, de frutas cristalizadas ou os “chocotones”, confira alguns dos estabelecimentos que já estão a todo vapor com as vendas desses produtos.

No supermercado Assaí, da avenida Cônsul Assaf Trad, o panetone de frutas e de chocolate da marca Itália Mia, de 400 g, custa R$ 11,99. Já o chocotone da marca Romanato, de 400 g, é vendido por R$ 13,49.

Para os consumidores que preferem uma linha mais caseira, no Comper Itanhangá Park, na avenida Ricardo Brandão, o panetone sabor chocolate é encontrado custando R$ 12,99, já o de frutas sai a R$ 9,99.

No Atacadão, da avenida Cônsul Assaf Trad, o panetone da marca Diluca trufado, de 500 g, está custando R$ 20,50 e o de frutas sai por R$ 19,50.

Outra marca encontrada é Casa D’Ouro. O panetone de chocolate ou frutas (400 g) sai a R$ 14,50. Já os da Santa Edwiges, de 400 g, estão custando R$ 19,80. Santa Edwiges fabrica também panetone no sabor doce de leite (500 g) vendido por R$ 28,50 e o sabor brigadeiro, de 500 gramas, também a R$ 28,50.

Também com a linha kids (80 g), Hello Kitty ou Liga da Justiça custam R$ 7,90 cada. Ainda na unidade de venda é possível encontrar o panetone Bauducco Chocottone Maxi, de 450 g, no valor de R$ 28,90 e de frutas, de 400 g, por R$ 22,80.

Panetone Visconti, de 400 g, nos sabores de frutas e gotas de chocolate, sai a R$ 19,80. Já no sabor doce de leite (450 g) está custando 26,50. O panetone da marca Tommy, de chocolate, 400 g, está sendo vendido a R$ 16,80.

