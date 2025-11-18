Falha técnica na Cloudflare provoca instabilidade em sites e serviços bancários no Brasil nesta terça-feira

Uma falha técnica na Cloudflare, empresa responsável por serviços de performance e segurança na internet, provocou instabilidade em diversos sites e plataformas digitais na manhã desta terça-feira (18). Entre os serviços afetados estiveram a rede social X e o ChatGPT, que apresentaram dificuldade de acesso para usuários em várias regiões do mundo.

De acordo com o status oficial do sistema da Cloudflare, a rede global enfrenta problemas internos. Em comunicado, a empresa informou que trabalha para restabelecer a normalidade:

“A Cloudflare está enfrentando uma degradação interna de serviço. Alguns serviços podem ser afetados intermitentemente. Estamos focados em restaurar o serviço. Atualizaremos assim que conseguirmos solucionar o problema. Continuamos trabalhando para restabelecer o serviço para clientes de serviços de aplicativos”, destacou a companhia.

O que é a Cloudflare?

Segundo informações da BBC News, a Cloudflare é uma das maiores provedoras de segurança e infraestrutura da internet no mundo. A empresa oferece serviços como filtragem de tráfego malicioso, proteção contra ataques cibernéticos e verificação de que conexões feitas a sites são realizadas por pessoas e não por robôs automatizados. Sua rede global atende milhões de sites, o que explica o efeito cascata visto quando ocorre alguma instabilidade.

Bancos brasileiros e Pix também sofrem com instabilidade

A falha global gerou reflexos também no setor financeiro brasileiro. Conforme reportado pelo Estadão Conteúdo, o site Downdetector registrou um aumento de queixas sobre dificuldade de acesso a serviços bancários por volta das 10h (horário de Brasília). Entre as instituições afetadas estão Bradesco, Banco do Brasil, Sicoob, C6 Bank, Nubank, Caixa Econômica Federal e Santander.

Usuários relataram problemas para acessar aplicativos, fazer login em contas e realizar operações, incluindo o Pix, que também apresentou instabilidade — possivelmente como reflexo da dependência de sistemas hospedados ou protegidos pela Cloudflare.

Até o momento, a empresa segue trabalhando para normalizar o funcionamento da rede global. Especialistas destacam que, devido à amplitude dos serviços atendidos pela companhia, falhas desse tipo têm potencial para provocar impactos simultâneos em diversos setores, do entretenimento às operações financeiras.

A expectativa é que a situação seja restabelecida ao longo do dia, conforme novas atualizações forem divulgadas.

