Expogrande 2022 começa nesta quinta com entrada gratuita nos 10 dias de evento

A 82ª Expogrande (Feira Agropecuária e Industrial de Campo Grande) começa nesta quinta-feira (21) e permanece até 31 de julho, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. A abertura oficial se dará a partir das 19h no tatersal de elite 1 “Fábio Elias Zahran”.

A entrada dos animais acontece desde ontem, 20, enquanto a fase de julgamento das raças começa no dia 28 de julho. Já a parte social do evento programou a realização do tradicional Baile do Fazendeiro, no dia 30 de julho, com Zezinho Nantes e Banda, a partir das 21 horas. Os ingressos poderão ser adquiridos na Secretaria da Acrissul.

A programação do evento também prevê a realização de avaliação de bovinos das raças nelore, gir, girolando e sindi, na pista de julgamentos do parque. Também haverá pavilhão de exposição de ovinos, através da Asmaco-MS (Associação Sul-mato-grossense dos Criadores de Ovinos de Mato Grosso do Sul.

O presidente da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), entidade promotora do evento, Jonatan Pereira Barbosa, lembra que a Expogrande ficou paralisada por três anos (2019, 2020 e 2021) por ocasião das regras de distanciamento social trazidas com a pandemia do coronavírus.

Com informações da Acrissul