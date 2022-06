“Ex-xerife do Procon” sai como pré-candidato para solucionar o superendividamento e valorizar educação

Pré-candidato para deputado estadual pelo PSDB, o professor formado em direito e advogado Marcelo Salomão tem em mente, depois de quase sete anos no comando do Procon de MS, de como ajudar a população com pautas asseguradas na atenção na educação e do equilíbrio entre os direitos dos consumidores e empresários.

“A defesa do consumidor é muito bonita e tenho orgulho dela, mas eu não sou só defensor deste direito. Sou advogado, já fiz júri, preguei várias audiências e conheço o meio da relação de proteção e garantia de direitos. Além disso sou professor universitário, também já fui secretário municipal de educação e sei como funciona essa relação de ensino”, conta.

Ao O Estado Online, Salomão compartilhou alguns projetos que quer colocar em prática, caso seja eleito. “Precisamos estabelecer regras mais claras e mais baratas das taxas cartorárias para as pessoas.”

Além disso, o pré-candidato acredita que os coordenadores pedagógicos das escolas públicas não são valorizados como devem. “Temos que pensar gratificações para este profissionais, pois são eles que ajudam os diretores das escolas.”

“Tenho também outros projetos em relação a defesa do consumidor. Como aumentar as bases do Procon e fazer com que o consumidor consiga fazer uma denuncia da própria casa”, diz.

Além disso, Salomão acredita que que a carga de legislações em cima dos supermercados são absurdas e deve haver mudanças. “Vamos brigar sempre para o equilíbrio entre o consumidor e o comerciante.

“O Procon tem sim que punir aqueles que colocam produtos vencidos, mas temos também que dar condições para os estabelecimentos para fomentar a economia do Estado”, completa.

Xerife do Procon

Apelidado com “xerife do Procon” na época, Salomão contou que se sentiu muito honrado e que esse apoio o motivou a cada vez trabalhar mais. “Ninguém do Procon jamais prevaricou, eu não permiti, nós respeitamos o órgão como se fosse a nossa casa. Tenho muita saudade e tenho orgulho essa qualidade de trabalho.”

“Eu presenciei muitas coisas e tinha o costume de cobrar os políticos. Eu achava que seria o ideal para as pessoas. Mas cheguei a conclusão que para eu cobrar, primeiro tenho que colocar meu nome a disposição. Principalmente, porque acredito que posso fazer alguma coisa pelos educadores, consumidores e para a segurança.”

Eduardo Riedel

Em relação ao cenário do governo de MS, Salomão vê que Eduardo Riedel não está concorrendo para dar “continuísmo” à gestão de Reinaldo Azambuja. segundo ele, Riedel e Azambuja são pessoas totalmente distintas.

“Eduardo Riedel tem um modelo de gestão mais técnica que o Reinaldo. Mais comprometidos com as planilhas, ele gosta de resultado, ações coordenadas. Não que o Reinaldo não goste, mas a forma de gestão é diferente. Riedel, para mim, é o novo,” completa.