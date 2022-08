Caso Marquinhos: Ex-servidor é preso por corrupção de testemunhas e favorecimento a prostituição

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, através da Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) cumpriu, no final da manhã desta quarta-feira (31), mandado de prisão preventiva de um homem, de 36 anos, pelos crimes de Coação no Curso do Processo, Corrupção Ativa de Testemunhas e Favorecimento a Prostituição.

Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em dois imóveis, sendo um comercial e o outro onde foi constatado que funcionava uma casa de prostituição. Durante as diligências foram apreendidos diversos objetos que guardam relação com os crimes mencionados.

Conforme apurado pela reportagem, dois advogados de defesa foram até a delegacia na tarde desta quarta. Segundo eles, “foi entregue o pedido de vistas ao processo, pois eles não tiveram acesso aos autos ainda.” Ainda durante a tarde, outras três mulheres deram o depoimento sobre o caso.

A ação faz parte das investigações de denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-prefeito e candidato a governador, Marquinhos Trad (PSD). Acesse também: Após solicitação da Defensoria, MS passa a tipificar crimes de LGBTfobia

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf