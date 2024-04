Ex-delegado-geral, Roberto Gurgel, assume como secretário-adjunto da SAD em Mato Grosso do Sul

Uma nova nomeação no governo de Mato Grosso do Sul foi confirmada pelo Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira (22), marcando o ingresso de Roberto Gurgel de Oliveira Filho, ex-delegado-geral, como secretário-adjunto da Secretaria Estadual de Administração (SAD).

No comunicado oficial, o DOE anunciou a exoneração, a pedido, de Daynler Martins Leonel, de um cargo de comissão de Administração Superior e Assessoramento, e a nomeação de Roberto Gurgel para assumir esse cargo em comissão na SAD.

A movimentação nos bastidores já indicava essa transição. Informações internas da Segurança Pública do Estado sugeriam que o governador convidou o ex-delegado-geral para aplicar sua experiência na gestão da Polícia Civil em um novo desafio na SAD.

Desde o início de sua administração, o governador Eduardo Riedel tem deixado claro que fará mudanças sempre que necessário para alcançar os resultados esperados pelo governo dentro dos prazos estabelecidos.

A exoneração de Roberto Gurgel do cargo de titular da Delegacia-Geral da Polícia Civil (DGPC) foi oficializada na semana passada. Na mesma edição do DOE que trouxe a nomeação de Gurgel como secretário-adjunto da SAD, já constava o nome de Lupersio Degerone Lucio como o novo delegado-geral da Polícia Civil.

