Estudante de medicina é encontrada morta em sua residência, em Ponta Porã

No domingo (12) Camila Soares de Arruda Silva, de 30 anos, estudante de Medicina e ex-coordenadora do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi encontrada morta em Ponta Porã, distante 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações divulgadas pelo site Portal Correio, familiares de Camila informaram à polícia que, na sexta-feira (10), uma tia da vítima tentou entrar em contato com ela, como fazia costumeiramente, mas não obteve resposta. Durante todo o fim de semana, nenhum membro da família conseguiu estabelecer comunicação com Camila, o que gerou preocupação.

Diante da ausência de contato, os parentes decidiram solicitar ajuda a um amigo da jovem, pedindo que ele verificasse se tudo estava bem em sua residência. Ao chegar ao local, o amigo encontrou a porta do apartamento trancada e, após não conseguir contato com Camila, decidiu arrombar a porta. Ao entrar, visualizou Camila morta, caída no chão ao lado de sua cama.

A perícia foi acionada e, embora não tenha sido identificado nenhum sinal de violência no corpo da jovem, foram encontrados medicamentos próximos a ela. O caso está sendo tratado como morte a esclarecer e será investigado pela Polícia Civil de Ponta Porã. O corpo de Camila passará por exame necroscópico para determinar a causa do óbito.

Camila, natural da cidade de Itabaiana (PB), era formada em Enfermagem e atualmente cursava Medicina no Paraguai. Sua morte repentina deixou familiares, amigos e colegas de profissão em choque e consternação. A família da jovem está providenciando os trâmites necessários para levar o corpo de volta à sua cidade natal, onde será realizado o velório e o sepultamento.

Diante do acontecimento, é importante ressaltar a existência de serviços de apoio emocional, especialmente na prevenção do suicídio. Em Mato Grosso do Sul, o Grupo Amor Vida (GAV) oferece suporte e acolhimento através do telefone 0800-750-5554, disponível gratuitamente para quem precisar de ajuda.

