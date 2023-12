Estragos: Escultura de tuiuiú estava há cinco anos sem manutenção

A obra de arte tem 23 anos e em 2018 teve a última revitalização

Com as fortes chuvas do fim de semana na Capital, uma das três esculturas de tuiuiú, que fica na entrada do Aeroporto Internacional de Campo Grande, uma referência em obra de arte para a Capital, acabou caindo com os ventos de mais de 50 quilômetros por hora que atingiram a região.

Ao jornal O Estado, o artista plástico Cleir Ávila disse que o Monumento Pantanal Sul, conhecido como “Tuiuiús do Aeroporto”, tem 23 anos de construção e em 2018 passou por revitalização, contudo, é necessária a manutenção periódica. Após a última restauração, o artista plástico ainda não foi acionado por parte da administradora do terminal, para outras intervenções e manutenção da obra.

Zé Bicudo, Majestoso e Asa Branca são os nomes das três esculturas. Elas são monumentos do Pantanal Sul, fixadas na Praça Brigadeiro Faria Lima, do aeroporto. Inaugurada no ano 2000, a obra estava danificada há 4 anos, com uma das 3 esculturas da ave símbolo do Pantanal caída. A parceria do artista plástico Cleir Ávila, Sicredi e Infraero devolveu aos campo-grandenses e turistas a grandeza e beleza de um dos cartões-postais da cidade.

Em nota, a nova administradora do Aeroporto de Campo Grande, a Aena, informou que vai entrar em contato com o artista para retomar as tratativas sobre a manutenção. “Devido às fortes chuvas que atingiram a capital de Mato Grosso do Sul neste domingo (3), foram registrados danos na Praça do Tuiuiús, à frente do Aeroporto de Campo Grande. Para restaurar a obra, a Aena vai entrar em contato com o artista que realizou o monumento dos pássaros. Outras obras de recuperação do espaço também estão sendo avaliadas.

No estacionamento, localizado na mesma praça, uma árvore caiu, atingindo alguns veículos. Em relação aos veículos, a concessionária orientou a empresa que administra o estacionamento a contactar a seguradora do empreendimento. No terminal de passageiros, foram registrados pontos de vazamento de água. A Aena assumiu a gestão do aeroporto no dia 13 de outubro e estuda as manutenções necessárias para evitar os problemas causados pelas chuvas”, informou a empresa.

Estragos da chuva

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, de primeiro de dezembro até ontem (4) choveu 108 milímetros na Capital. O esperado para o mês é 206,5, ou seja, já choveu 48% do esperado para dezembro inteiro. Além disso, foram registradas árvores que caíram em diversos bairros da Capital. Boa parte das plantas acabaram caindo em cima de veículos que estavam estacionados.

A Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) informou que recebeu 13 solicitações de remoção de árvores caídas. Além das equipes envolvidas no corte e remoção das árvores, a Sisep e a Defesa Civil estão com servidores nas sete regiões urbanas, fazendo o levantamento dos pontos críticos e atendendo as situações emergenciais.

Por Thays Schneider.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.