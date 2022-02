Estado libera 4ª dose da vacina para idosos e profissionais da saúde

Após reunião com equipe técnica, a SES (Secretaira de Estado de Saúde) autorizou na tarde desta terça-feira (8) a aplicação da 4ª dose do imunizante contra a COVID-19 para idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde em todo território sul-mato-grossense.

Como já adiantado ao O Estado Online, o secretário de Saúde Geraldo Resende já havia afirmado a nova etapa para este público específico já está libera para ser aplicada imediatamente.

“Temos em estoque para este público um total 338 mil doses e vamos fazer de tudo para que o reforço comece a ser feito o mais rápido possível”, afirmou Geraldo. Para tomar a 4ª dose os idosos e profissionais devem respeitar o prazo de quatro meses após a aplicação da terceira”.

“Nossa preocupação está relacionada com o número de casos de infecções pela ômicron que cresce a cada dia em Mato Grosso do Sul e a quantidade de óbitos é significativa entre os idosos”, alertou o Coronel do CBMMS (Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul), Marcelo Fraiha.

A decisão foi tomada em conjunto com o COE (Centro de Operações de Emergência) do governo do Estado e a CIB (Comissão Intergestores Bipartite), vinculada à secretaria.