“Especulações existem e expectativa também” afirmou Juari

O primeiro suplente do PSDB na Câmara Federal eleito no último dia 30, o vereador e prof Juari (PSDB), está de prontidão aguardando os próximos anúncios, mas nos bastidores o nome dele está “dentro” da posse na Câmara Federal, devido a suposta ida de um dos deputados federais eleitos assumir um cargo no Governo de Eduardo Riedel (PSDB).

O vereador afirmou não haver tratativas oficiais até o momento, mas não esconde a satisfação da provável notícia. “Especulação existem e expectativa também, pode ser o Geraldo, pode ser o Beto o Dagoberto, mas de oficial não há nada conversado ou combinado a ida do Geraldo para SES (Secretaria do Estado de Saúde), mas estamos na torcida para que um dos três assuma alguma secretaria”, explicou o vereador Juari.

A reportagem procurou o deputado federal eleito, Geraldo Rezende, mas sua assessoria confirmou que ele está afastado por uns dias descansando após a campanha, mas que até o momento não há nada oficial e nem definido.

No caso da vaga ser solicitada na Câmara Federal e o tucano Juari assumir em sua cadeira na Câmara da Capital, assume o ex-vereador Ademir Santana.

