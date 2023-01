Escolas particulares dão início ao ano letivo com o Novo Ensino Médio

A volta às aulas na rede particular está ocorrendo de forma gradativa

O início do ano letivo para os alunos do Ensino Fundamental e Médio das escolas particulares de Campo Grande está previsto para a próxima semana, entre o dia 30 de janeiro e 1º de fevereiro. Isso porque algumas escolas costumam dividir o início das aulas do Ensino Médio e das demais séries, como é o caso da Escola Harmonia, no Jardim São Bento, que iniciou as aulas da Educação Infantil no dia 11 de janeiro. Os demais estudantes, do Fundamental ao Médio, voltam às aulas na segunda-feira (30).

Com 94% das matrículas efetivadas, na Escola Raul Sans de Matos, do grupo Funlec, as aulas também estão marcadas para iniciar no dia 30 de janeiro. De acordo com o diretor Sizenando Rocha Sabakami, 60, o ano letivo de 2023 começa a todo vapor com foco no Novo Ensino Médio e na alfabetização dos pequenos, com os prejuízos da pandemia deixados para trás.

“Todo mundo volta na segunda-feira, Educação Infantil, Ensino Fundamental e o Ensino Médio. Nossa expectativa para 2023 é a melhor possível, já que no ano passado a volta às aulas pós-pandemia foi um período de adaptação e acolhimento dos nossos alunos. Neste ano retornamos como antigamente, se Deus quiser. Nossa maior expectativa está em torno do Ensino Médio, porque nós vamos ter uma matriz curricular diferente, com os itinerários formativos nas quatro áreas do conhecimento e o início também das disciplinas eletivas. Por meio das metodologias ativas vamos dar início a esse novo formato do ensino médio, sempre de olho no Enem e vestibulares que são os objetivos finais dos alunos do Ensino Médio”, afirmou o diretor.

De acordo com o MEC (Ministério da Educação), o Novo Ensino Médio é uma nova estrutura de educação, na qual os estudantes passam a ter uma nova organização curricular, mais flexível, que inclui a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) com a oferta de itinerários formativos, com foco nas áreas de conhecimento e na formação (área de linguagens, de matemática, de ciências humanas e de ciências da natureza).

Ainda segundo o diretor da Funlec/Unidade Raul Sans de Matos, a volta às aulas da Educação Infantil também requer uma atenção especial por parte da escola e dos pais.

“Nossa maior preocupação são os alunos da Educação Infantil decorre da pouca idade e do momento que marca a separação dos pais. É aquele primeiro processo, tem aluno que é a primeira vez na escola e buscamos fazer da melhor maneira possível. De modo que eles se sintam bem acolhidos, os pais podem ficar um pouquinho ou mesmo até a manhã toda, até que o filho se sinta seguro. Essa adaptação leva de 1 a 3 dias, mas depois a gurizada vai de vento em popa”, explicou Sizenando.

Adaptação

Justamente em razão da necessidade de um período maior de adaptação escolar, o Colégio Harmonia iniciou as aulas da Educação Infantil no dia 11 de janeiro.

“Começamos pela Educação Infantil no dia 11, berçário e, dia 24, crianças de 2 a 3 anos. Já o restante dos alunos, de 4 a 17 anos, voltam no dia 30 de janeiro. O escalonamento é feito por idade, as menores começam primeiro e as aulas serão 100% presenciais”, informou a diretora, Talita Martins.

Para a jornalista Deise Helena, 38, mãe de Antônia, 9 anos, Roger Filho, 6 anos, e Luiz Assef, 3 anos, está difícil conter a ansiedade com o ano letivo de 2023, já que o caçula irá pela primeira vez à escola.

“Foram dois anos de adiamento para ele entrar na escola por conta da pandemia. Ano passado pensamos que seria possível quando a vacinação avançou, mas teve o estouro de viroses e por recomendação médica nós adiamos novamente. Meus dois mais velhos vão pra escola desde o berçário e só o caçulinha que vai entrar direto na Educação Infantil. Tenho certeza de que este será um ano de muitas descobertas e aprendizado para eles”, contou.

Por fim, o diretor do Colégio Marista Alexander Fleming, José Carlos Pereira, ressaltou que este início do ano é marcado pela transição de um longo período em casa para o outro com uma rotina mais rígida, com horários e a volta do convívio com professores e coleguinhas.

“O retorno à escola deve ser abordado com muito diálogo entre a família e a escola. A transparência entre família e os educadores é importante para promover um ambiente seguro para a criança. É na escola que a criança vai passar horas muito importantes do seu dia, então o ideal é que esse momento seja planejado e organizado em uma conversa entre a família e a escola”, finalizou.

