Escola onde aluno portava simulacro tem Ronda Escolar

A Escola Estadual Teotônio Vilela, no bairro Universitário, na Capital, onde um aluno foi identificado portando um simulacro, objeto que simula uma arma de fogo, faz parte do programa Ronda Escolar, da Polícia Militar. A informação foi repassada pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

O caso ocorreu na noite da última quinta-feira (23) e o estudante utilizou do simulacro para ameaçar servidores e outros alunos da escola. Segundo a SED (Secretaria de Estado de Educação), o item foi retido pela direção, que registrou boletim de ocorrência, junto à Polícia Civil.

Ainda conforme informações, a pasta acompanha os desdobramentos, por meio da Coordenadoria de Gestão Escolar. Sobre o aluno que portava o simulacro, a secretaria assegurou que será aplicado o Regimento Escolar, que prevê desde suspensão até a transferência da unidade escolar. “O regimento prevê aplicação conforme a gravidade e a reincidência”, disse. A Escola Teotônio Vivela é uma das unidades da REE (Rede Estadual de Ensino) com maior número de alunos. De acordo com a SED, são mais de 1,9 mil alunos, divididos entre os três períodos: matutino, vespertino e noturno.

Por Rafaela Alves – Jornal O Estado do MS.

