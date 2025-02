Empresária é morta a tiros por namorado em Água Clara

Neste sábado (22), a empresária Mirielle Santos, de 26 anos, foi morta a tiros em Água Clara, cidade localizada a 192 quilômetros de Campo Grande. O suspeito do crime é o namorado da vítima que fuigu após ela ser levada ao hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, o irmão da vítima que estava na casa do suspeito relatou que ao Mirielle chegar no local, uma discussão começou entre ela e o namorado.

Em seguida, eles entraram em um quarto e depois de um tempo testemunhas ouviram barulhos de disparos de arma de fogo. Ao entrar na casa, o irmão da vítima encontrou ela ferida e a levou para o carro do suspeito e juntos foram para o hospital. Mirelli tinha ferimentos na região do abdômen. O namorado fugiu assim que a vítima foi deixado no hospital.

Na casa do suspeito, policiais encontraram um pote plástico com várias munições de calibre .22 intactas.No quarto onde o crime aconteceu foi encontrado um revolver calibre .38 municiado com seis cartuchos, sendo três deflagrados e os demais intactos.

A Polícia Militar e Polícia Civil fazem buscas pelo suspeito do crime. A caminhonete do suspeito foi abandonada no hospital. Este é o quarto feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul, em 2025.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.