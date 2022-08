Empresa vence licitação para reformar Lagoa Itatiaia com investimento de R$ 1,2 milhão

O Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) divulgou nesta quarta-feira (24), a nomeação da empresa Flavio Macedo e CIA LTDA como a nova responsável para realizar a revitalização da Lagoa Itatiaia, no Bairro Tiradentes, na Capital. Segundo o documento, o valor das obras será de R$ 1.259.875,45.

O edital diz que a empresa será responsável pela execução da modernização, ampliação e recuperação do espaço esportivo da Lagoa Itatiaia. A ideia é deixar o local preparado para atividades como oficinas gratuitas e de pilates e corridas organizadas pela Funesp (Fundação Municipal de Esporte) e Secretaria Municipal de Saúde.

A revitalização contará com mirante, passarelas e iluminação noturna no local. O projeto prevê palco em alvenaria, um mirante, passarela colorida em formato de peixe, passeios no entorno da lagoa, um redário e área de mesas para jogos.

Também uma fonte interativa com 16 jatos d’água e playground para as crianças. Serão construídos 3 decks sobre as matas ciliares, permitindo aproximação do espelho d’água sem prejudicar a vegetação – um deles foi projetado para as competições aquáticas dos Jogos Radicais Urbanos.

Além disso, será feito calçamento com piso intertravado no total de 62 mil metros quadrados de trilhas, que dão acesso à academia da melhor idade, e pista de caminhada de 1,36 mil metros.

O local também ganhará área de convivência com playground e fontes interativas, palco para pequenas apresentações e bancos rústicos de eucalipto, 12 mesas de jogos, estação de ginástica, melhor iluminação, banheiro e sala de administração.