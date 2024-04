Denúncia indica troca de favores em contratos de Sidrolândia

Empresa de consultoria foi contratada após proprietária trabalhar em campanha politica, aponta documento

Durante o processo de investigação na prefeitura de Sidrolândia o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e do Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção) encontrou documentos onde mostram irregularidade em serviços relacionados a saúde.

Empresa IMDICO (Instituto Multidisciplinar de Consultoria) foi contratada para pelo valor de R$ 20.000,00 por mês, para realizar assessoria especializada na gestão de saúde pública municipal. Conforme relatado pelas testemunhas na oitiva empresa IMDICO não possui outros funcionários que prestam serviços no âmbito do contrato do Município de Sidrolândia, além da Dinaci Vieira e Joaquim Recalde.

Ao serem questionados sobre quem demanda os serviços da empresa pelo Município de Sidrolândia, ambos afirmaram que a solicitação é feita pelo Secretário. Após detida análise dos documentos apresentados pela empresa IMDICO, conclui-se que durante os 20 meses em que a empresa vem prestando assessoria ao município, os serviços prestados são majoritariamente relatórios gerais, com informações técnicas e que pouco foram executados pelos gestores.

Conforme consta no site da prefeitura municipal, a clínica da família foi inaugurada em Sidrolândia no dia 17 de maio de 2021, 15 meses antes do relatório apresentado. Do mesmo modo, consta um projeto de dezembro de 2021, que visa implementar o programa frente emergencial de auxílio-desemprego as mulheres. Entretanto, se trata de mais um projeto que não foi executado.

Portanto, há indícios de que os serviços não foram prestados de forma técnica e personalizada, bem como de que a estrutura do Município está sendo utilizado em proveito da Dinaci, comprometendo a eficiência na execução dos serviços, prejudicando o interesse público.

Na oitiva Dinaci Vieira, nos minutos informou que no possui qualquer relacionamento pessoal com os servidores do município de Sidrolândia, tampouco com a chefe do Executivo Municipal. Entretanto, conforme imagens apuradas nas redes sociais da testemunha e da chefe do Executivo Municipal, é possível averiguar que ambas possuem uma amizade íntima, em que, inclusive, a testemunha participou da campanha eleitoral de 2020 e de jantares com a prefeita

Além disso, Dinaci negou prestar ou ter prestado serviços ao Hospital Beneficente Dona Elmiria Silvério Barbosa. Entretanto, conforme ofício respondido pela Entidade, no ano de 2020 a testemunha foi contratada pela administração do Hospital para prestar serviços de treinamento e desenvolvimento gerencial e profissional para a elaboração participativa do Plano Diretor Estratégico do Hospital.

Inclusive, conforme documentos em anexo, durante a administração da então Chefe do Executivo Municipal no Hospital Beneficente Dona Elmiria Silvério Barbosa, houve trocas de e-mails entre a testemunha, Dinaci e a então diretora em exercício, Vanda Camilo, a respeito da emissão das notas fiscais e pagamentos à empresa contratada.

Por Thays Schneider

