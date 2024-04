Campo Grande tem disputa embolada para a prefeitura com André na liderança

Pesquisa realizada pelo Instituto Parána em abril, mostra os pré-candidatos embolados na disputa pela Prefeitura de Campo Grande. No cenário estimulado, André Puccinelli (MDB), aparece na liderança com 26,4%, Rose Modesto (União Brasil), com 19,5%, Adriane Lopes (PP) com 14,4%, Beto Pereira (PSDB) com 11,5%, Camila Jara (PT), com 6,5%, Rafael Tavares (PL) com 5%, Jaime Verruck (PSD), com 1,3%.

Num segundo cenário estimulado, André Puccinelli (MDB)tem 26,5%, Rose Modesto (União Brasil) 19,4%, Adriane Lopes (PP) 14,1%, Beto Pereira (PSDB) 11,1%, Camila Jara (PT) 6,5%, Marcos Pollon (PL) 5,1%, Jaime Verruck (PSD) 1,3%. Num terceiro senário estimulado com o nome do ex-deputado Capitão Contar o resultado é: André Puccinelli 22,8%, Capitão Contar (PRTB) 20,4 , Rose Modesto 15,9%, Adriane Lopes 12,3%, Beto Pereira 9,8%, Camila Jara 5,9%, Jaime Verruck 1,0%. No quarto cenário, Puccinelli tem 26,5%, Rose, 19,8%, Adriane, 14,4%, Beto, 11,6%, Camila Jara, 6,5% e Tavares, 5,3%. No quinto cenário, Rose tem 28,4%, Adriane, 16,4%, Beto, 14,2%, Camila, 8%, e Tavares, 7,6%.

No cenário espontâneo, 77,8% não sabem em quem votar ou preferiram não responder, enquanto todos os candidatos registram intenções de voto de 0,4% a 4,0%. O instituto ouviu 800 pessoas, entre os dias 19 e 24 de abril. A margem de erro é de 3,5% e intervalo de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número MS- 05358/2024.

Rejeição

A pesquisa aponta ainda os números de rejeição dos pré-candidatos citados. De acordo com os resultados, André Pucccinelli tem 28,4%, Adriane Lopes 24,6%, Capitão Contar 22,6%, Camila Jara 17,3%, Rose Modesto 15,5%, Beto Pereira 11,8%, Marcos Pollon 8,1%, Rafael Tavares 8,1%, Jaime Verruck 6,3%. Não sabe ou não respondeu 10,1%. Poderia votar em todos, 2,8%.

Por Daniela Lacerda

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram