Empoderamento feminino provoca maior busca por cirurgias plásticas

Demanda por procedimentos estéticos aumentou em Mato Grosso do Sul. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nos últimos dois anos, a procura por procedimentos estéticos não cirúrgicos aumentou 390%, sendo o botox o tratamento mais procurado.

A toxina botulínica, conhecida popularmente como botox, é um dos procedimentos mais famosos entre os pacientes. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica estima que só esse ano, mais de 2 milhões de procedimentos sejam realizados pelos brasileiros.

Ao jornal O Estado, a instrumentadora cirúrgica Fran Silva explica sobre esse salto, quando o assunto é estética. Há 22 anos, a empresária trabalha no ramo da beleza, atualmente ela é diretora-executiva da Armonizzare/MS e da NeuroSpine, empresas de referência na distribuição de produtos e equipamentos de qualidade, em Mato Grosso do Sul.

“O empoderamento deixou a mulher ainda mais vaidosa. Hoje, a aplicação do botox é algo acessível, manter uma pele jovem e saudável é o desejo da mulherada. Por isso a importância de procurar um lugar de confiança”, relatou.

Questionada sobre a idade certa para a aplicação do botox, Fran Silva afirma não haver uma idade certa. “Mas, se puder esperar entre os 25 e 26 anos, é melhor”, concluiu.

Além do botox, a mamoplastia ou prótese de silicone, conquistou inúmeras famosas, é um dos procedimentos estéticos mais procurado pelas mulheres, seja para aumento das mamas, rejuvenescimento ou correção, após a amamentação.

Fran Silva enfatiza, ainda, que qualidade de vida ainda é essencial. “Mas não podemos dar força para pessoas acreditarem no corpo perfeito, pois a perfeição não existe”, enfatizou.

Homens e cirurgias

O público masculino saltou de 5% para 30%. É o que indica um levantamento da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP): em um período de cinco anos, a parcela masculina saltou de 5% das cirurgias realizadas no país para 30%, representando um aumento significativo de 72 mil para 276 mil procedimentos, anualmente.

Local adequado

A instrumentadora cirúrgica Fran Silva explica sobre a importância de escolher o local e profissional ideal para realizar os procedimentos estíticos.

Como citado, antes da realização da cirurgia plástica, o médico deve fazer uma avaliação completa da saúde do paciente, certificando se há riscos iminentes.

Por –Thays Shcneider.

