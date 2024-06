Em semana com seis óbitos em MS, criança de um ano morre de Influenza em Dourados

Nesta semana, Mato Grosso do Sul registrou seis novas mortes causadas pela influenza. Entre as vítimas está uma menina de um ano, moradora em Dourados. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde divulgado nesta quinta-feira (27).

Além da criança de Dourados, que tinha histórico de doença cardiovascular crônica e síndrome de Down, as outras vítimas são um idoso de 90 anos de Jardim, uma idosa de 76 anos de Campo Grande, um idoso de 84 anos de Campo Grande, uma mulher de 45 anos de Campo Grande e um homem de 42 anos também morador na capital. Todas as vítimas tinham comorbidades.

Com a atualização, o número total de óbitos pela doença foi de 50 para 56 em uma semana. Conforme o boletim, nesta semana foram registrados 15 novos casos de influenza, totalizando 529 casos confirmados no Estado em 2024.

A Secretaria Estadual de Saúde reforça a importância da vacinação e orienta a população a procurar os postos de saúde para se imunizar.

“A vacinação contra a influenza é uma das medidas de prevenção mais eficazes para proteger contra essa doença e, principalmente, contra a evolução para complicações e óbitos. A vacinação também contribui para a redução da circulação viral na população, protegendo especialmente os indivíduos que apresentam fatores ou condições de risco”, diz um trecho do boletim.

O público-alvo do início da campanha inclui gestantes, puérperas, crianças, idosos e povos indígenas, porém, o imunizante foi liberado para população acima de seis meses pelo Ministério da Justiça.

