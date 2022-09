Em MS taxistas receberam primeira parcela do auxílio

Somente na Capital, o crédito já foi liberado para 384 beneficiários

Por Marina Romualdo – Jornal O Estado MS

Em Mato Grosso do Sul, 1.193 taxistas receberam o Bem-taxista, benefício emergencial de R$ 1 mil disponibilizado pelo Governo Federal. Em Campo Grande, dos 409 cadastrados no primeiro lote, 384 beneficiários receberam o crédito no dia 16 de agosto. Os dados são do Ministério do Trabalho e Previdência.

Há 13 anos trabalhando como taxista, José do Nascimento, de 53 anos, disse que o crédito tem ajudado muito nas contas do mês. “Consegui pagar as contas que estavam pendentes, consegui ajudar nas compras de casa e nas trocas dos pneus do carro. Todo dinheiro é bem-vindo e, como consegui fazer bastante coisa com a primeira parcela, já estou ansioso para o próximo crédito”, salienta José.

Já o taxista, Elivaldo Borges, de 55 anos, que ainda não recebeu o dinheiro afirma que o benefício foi aprovado na hora certa. “O crédito irá me ajudar 100%, pois, preciso investir em outro carro para o trabalho e melhorar o atendimento para o passageiro.

Durante a pandemia da covid-19, tivemos muitas despesas com o veículo e, ainda mais com o preço do combustível”. O presidente do Sintáxi- -MS (Sindicato dos Taxistas de Mato Grosso do Sul), Flávio Panissa, pontua que o auxílio chegou em uma boa hora para os motoristas. Para ele, os profissionais tiveram vários gastos nos últimos anos e destaca que não foi somente o preço do combustível.

“Durante esse período, fomos sacrificados não só com o combustível, mas com outros insumos como pneu, óleo, manutenção do carro e entre outros, no qual, os preços tiveram um grande aumento no mercado.”

Contemplados – No Estado, entre as 47 cidades, o maior número de beneficiários contemplados é da Capital. Em seguida está Dourados com 79, Corumbá com 71, Sidrolândia com 55, Coxim com 36. Já os outros 20 municípios de Mato Grosso do Sul, não enviaram os cadastros dos taxistas, conforme o Ministério do Trabalho e Previdência. Dentre esses está: Aral Moreira, Bodoquena, Brasilândia, Caracol, Glória de Dourados, Santa Rita do Rio Pardo e Sete Queda.

Pagamento – Para receber o pagamento é observado a quantidade de taxistas elegíveis e o limite global disponível para o pagamento do auxílio. O primeiro pagamento foi disponibilizado no dia 16 de agosto com duas parcelas referentes aos meses de julho e agosto, garantindo uma quantia total de R$ 2 mil.

O valor será creditado em uma conta poupança social digital aberta automaticamente pela Caixa em nome dos beneficiários, com movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. Não há necessidade de cadastro ou de envio de dados de conta para o depósito.

Caso o beneficiário não movimente a conta em até 90 dias, os recursos depositados serão recolhidos ao Tesouro Nacional. Conforme a decisão, os motoristas de táxi que tem o direito de receber o benefício são os que possuem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) válida e alvará para a prestação de serviço cadastrado nas prefeituras em vigor até o dia 31 de maio de 2022, como foi publicada na portaria do Diário Oficial da União.

Além disso, os profissionais irão precisar ter as permissões ou concessões e os alvarás com o cadastro que contém a autorização para o trabalho. Os que não receberam o auxílio foram os motoristas que estavam com o CPF pendente de regularização junto à Receita Federal do Brasil, em situação suspensa, cancelada, nula ou de titular falecido; tenha CPF vinculado como instituidor à concessão de pensão por morte de qualquer natureza ou do auxílio- -reclusão; benefício não será pago cumulativamente com o benefício de caminhoneiros e será considerado inelegível o motorista beneficiário com indicativo de óbito no Sistema de Controle de Óbitos ou no Sistema Nacional de Informação de Registro Civil.

Prazo – Conforme o Ministério, a data limite para envio dos cadastros será 12 de setembro de 2022. O sistema para envio dos cadastros pelos entes municipais permanecerá aberto. Desta forma, as prefeituras poderão, portanto, continuar enviando os cadastros para recebimento.