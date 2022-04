Em MS, polícia apreende carga de cocaína avaliada em R$ 7,7 milhões que seria enviada para Europa

Um homem de 24 anos foi preso ontem (1) em flagrante com quase 280 quilos de cocaína no porta-malas do veículo que dirigia no município de Corumbá – distante 417 quilômetros da Capital. Segundo a Polícia Civil, a carga avaliada em R$ 7,7 milhões seria levada para outros estados e até para a Europa.

A prisão foi feita pelo SIG (Setor de Investigações Gerais) de Ladário quando a equipe percebeu uma movimentação suspeita e o motorista parado na rua Dom Pedro II. Durante a abordagem a droga foi encontrada no porta-malas e banco traseiro.

Aos policiais o homem informou que receberia R$ 3 mil para levar a cocaína até a divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo e de lá seria fracionada para outros estados e encaminhada para a Europa.