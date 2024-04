Em meio a surtos de doenças, Lacen MS tem aumento na demanda por análises

Laboratório reconhecido pela Anvisa envia resultados em até 24h em casos de urgência

O Lacen MS (Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso do Sul), da SES (Secretaria de Estado de Saúde) atende, diariamente, as demandas de hospitais e dos postos de saúde de todo o Estado, além de prestar atendimento ao SUS (Sistema Único de Saúde) na análise de exames coletados em pacientes. Para o Jornal O Estado, o diretor do laboratório, o farmacêutico, Luiz Henrique Ferraz Demarchi, comenta sobre os principais desafios e o reconhecimento a nível nacional, por um dos serviços prestados à comunidade.

O diretor explica que as amostras são coletadas nas unidades e encaminhadas, todos os dias, ao laboratório, mas os resultados podem sair em até dez dias após a chegada dos exames. Há casos, como os de pacientes graves, que estão internados, ou de alguma comunidade, gestão de crianças, que são solicitados como prioridade, com isso, o resultado pode ser liberado no mesmo dia.

O farmacêutico destaca que algumas doenças têm aumentado em relação ao ano passado, como a chikungunya e a dengue. O último boletim da SES (Secretaria Estadual de Saúde) mostra um aumento de 56 casos de chikungunya, em uma semana, totalizando 391 ocorrências no Estado. A dengue também apresenta números alarmantes, o último registro mostra uma alta de 824 casos em uma semana, somando 6.578 pacientes com a doença.

“A chikungunya teve o aumento de casos, no ano passado, de janeiro a abril, registramos 209 casos de PCR positivos para o tipo 1, já esse ano, no mesmo período tivemos 630 casos confirmados, ou seja, o número de casos foi triplicado. A dengue também encontra com uma alta demanda. Realizamos três tipos de exames da dengue no interior do laboratório, mas, por exemplo, o PCR, em 2023 fizemos 6 mil exames, esse ano fizemos 14 mil, um aumento considerável”, pontua.

Já em relação a covid, uma das doenças que foi destaque nos anos de 2020 e 2021, o diretor analisa os resultados, e, avalia com uma média parecida entre os anos de 2023 e 2024 e caracteriza uma redução se comparado ao ano de 2022. O farmacêutico acredita que a vacina influenciou na diminuição do número de casos. Em relação a última semana, houve 129 contaminações, resultando 9.013 pessoas positivas no Estado, além disso, cinco pessoas morreram em decorrência da doença, totalizando 61 óbitos, neste ano, pela covid.

“Ano passado, de janeiro de 2023 até 22 de abril, nós realizamos um total de 4.809 exames, já em 2024, gente fez 4.208, em média está a mesma coisa. A diferença aparece quando pegamos os resultados de 2022, um ano que a doença estava em alta ainda, como falamos ‘circulação viva’, fizemos 61 mil exames. Então, caiu bastante, se comparado ao mesmo período”, discorre.

Anualmente, o laboratório disponibiliza curso de capacitação para os servidores para melhor a performance na entrega dos resultados, todos são treinados de acordo com a atividade que eles executam.

“A gente coloca desafio, talvez, a questão da implantação de novas metodologias, novas tecnologias, a tentativa de manter a qualidade dos nossos exames, manter os funcionários nós treinados, esse acaba sendo um desafio, porque a gente precisa ter essas atualizações para garantir resultados liberados em tempo oportuno, com qualidade técnica e também tem um nível de qualidade que garante à população o acesso a informações e serviços”.

Reconhecimento pela Anvisa

Além de examinar amostras de várias doenças, como a dengue, zika, chikungunya, tuberculose, HIV, hepatite, influenza e covid, o laboratório analisa também alimentos e água, que são as chamadas de análises fiscais, realizado pela gerência de Bromatologia e Química do Lacen.

O laboratório sul-mato-grossense faz parte da RNLVISA (Rede Nacional de Laboratórios de Vigilância Sanitária) que realiza diagnósticos de interesse de Saúde Pública no âmbito do SUS (Sistema Único de Saúde). A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) prestou reconhecimento a alguns laboratórios que se destacaram em três categorias: Laboratório Inovador da RNLVISA, Laboratório Participante em Programas de Monitoramento da Qualidade Nacionais e Laboratórios com Perfil Analítico. Nesse último, a Lacen MS se destacou entre as demais.

“Fazemos análise de água de consumo, da água utilizada em hemodiálise e de balneabilidade, são demandas realizadas de acordo com o que a Vigilância Sanitária ordena. Esse reconhecimento destaca o serviço dos nossos servidores que se dedicam para viabilizar o acesso seguro a produtos e serviços necessários para a saúde da população de Mato Grosso do Sul”, pontua.

Reforma com recursos do PAC

Com os recursos do Novo PAC, do governo federal, o Lacen passará por uma reforma na sua sede em Campo Grande. Questionados sobre o valor do montante, a assessoria afirmou que está em processo de aprovação pela Caixa Econômica Federal. Mas o diretor dá uma previa do será restaurado.

“A gente vai reformar um bloco existente. Estamos precisando de uma reforma elétrica porque é um entorno de equipamentos. Então, vai ser reforma elétrica e hidráulica, além da pintura no prédio inteiro e conserto de algumas rachadura. Estamos esperando também a construção do outro prédio que vai ser anexado a esse, com dois pavimentos, para fortalecer nos serviços de produtos e meio ambiente”, revela.

Por Inez Nazira

