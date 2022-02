Em Campo Grande, reformas em agências do Detran vão custar mais de R$ 10 milhões

Governo do Estado anunciou nesta sexta-feira (4), autorização em R$ 10,5 milhões para a reformas de agências do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, sendo elas: Shopping Campo Grande, Fácil Guaicurus e Aero Rancho.

Montante será para criação de novos blocos, auditório e refeitório nas unidades, que segundo o governo, devem custar 29 milhões em todo Mato Grosso do Sul, já que outros municícios devem entrar no pacote.

Repasse para cidades do interior será de R$ 18,5 milhões designados às reformas em Costa Rica, Chapadão do Sul, Nioaque, Porto Murtinho, Aparecida do Taboado, Coxim, Selvíria, Bela Vista, Bonito, Ponta Porã, Jardim e Paranaíba.

Além disso, município de Três Lagoas terá uma sede própria do Dentran na cidade. O departamento do Estado vai receber ainda, nove veículos para fiscalização de trânsito. Início das obras está previsto para (10) de fevereiro.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Rocha, disse que as obras vão qualificar e oferecer um melhor ambiente de trabalhos nestas agências. “O Governo continua investindo e realizando obras para melhorar o atendimento às pessoas, valorizando o servidor público e dispondo de estruturas preparadas e modernas para atender as demandas”.

“Algumas obras já iniciaram e outros irão começar os trabalhos ao longo do mês. Muitas são reformas, mas também temos ampliações de algumas agências. Temos, por exemplo, a cobertura de espaços para vistoria veicular, banheiros e acomodações com acessibilidade e melhores espaços para atender o público”, destacou a arquiteta Maria Moura, responsável pelas obras no Detran.

